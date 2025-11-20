Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la finalidad de reconocer la trayectoria y el esfuerzo del personal del Gobierno del Estado, se entregaron 108 nombramientos a las y los servidores públicos que accedieron a una categoría sindical durante el presente año, mediante movimiento escalafonario o por asignación preferente de plaza a hijos o cónyuges de trabajadores de base sindical. Cabe señalar que estas no son plazas de nueva creación, sino un reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores.

En el evento estuvo presente la Laura Olivia Villarreal Castillo, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en representación de Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración y Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET).

Durante la entrega se destacó que estos nombramientos corresponden a procesos escalafonarios regulados por la normatividad vigente, garantizando transparencia, certeza y, sobre todo, el fortalecimiento de la justicia laboral, al asegurar que cada ascenso o asignación se otorgue con criterios claros, justos y en estricto apego a derecho.

Las asignaciones se sustentan en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

En particular, el Artículo 57 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas el cual establece la cobertura de vacantes conforme al escalafón y la preferencia para familiares directos cuando procede, garantizando igualdad de oportunidades y legalidad en cada proceso.

Villarreal Castillo señaló que desde la Secretaría de Administración se reitera el compromiso de continuar impulsando la justicia laboral, trabajando por un Tamaulipas más fuerte, más justo y más humano.