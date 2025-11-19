-Altamira da un paso clave hacia el 100% de saneamiento con nueva planta de tratamiento de aguas

Altamira, Tamaulipas. – En el marco de la firma Convenio de Colaboración para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector de La Pedrera, Altamira, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó los avances que el municipio ha logrado en el saneamiento de aguas y la meta estatal de cobertura total.

En entrevista posterior al evento, Villegas González afirmó: «Se espera llegar al 100 por ciento de saneamiento antes de concluir esta administración. Altamira es uno de los municipios más avanzados en materia de tratamiento de aguas residuales, y confiamos en que otros municipios del estado también logren importantes avances en este proceso».

Expresó que con esta acción, el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la infraestructura hídrica y la calidad de vida de los habitantes, consolidando a Altamira como un referente en la gestión de aguas residuales.