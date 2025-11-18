Redacción | La Región Tamaulipas

Cd.Victoria,Tamaulipas.-El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó sobre los avances, retos y ajustes necesarios para el ciclo agrícola en curso, durante un encuentro con medios de comunicación en el que se abordó la situación actual del campo tamaulipeco.

En el video difundido, un funcionario estatal expone que las variaciones climáticas, la disponibilidad de agua y las necesidades urgentes de los productores obligan a replantear estrategias para garantizar el desarrollo adecuado del ciclo agrícola.

El mandatario estatal destacó que su gobierno mantiene comunicación directa con los agricultores de distintas regiones, con el fin de escuchar sus demandas y explicar las medidas que podrían implementarse en las próximas semanas.

Entre los puntos abordados durante la exposición se encuentran:

La disponibilidad de agua para riego.

El avance de siembras en zonas con mayor actividad agrícola.

La coordinación con autoridades municipales y organismos del campo.

La importancia de mantener actualizado el padrón de productores.

Villarreal Anaya subrayó que el objetivo es garantizar un ciclo agrícola ordenado, con acompañamiento técnico y claridad en la información que reciben quienes trabajan la tierra. Señaló que, aunque las condiciones pueden resultar complicadas, se busca ofrecer certidumbre mediante acciones coordinadas y una comunicación permanente.

La administración estatal reiteró que continuará informando a los productores y a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante en torno al ciclo agrícola.

