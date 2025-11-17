Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, la Dirección de Tránsito Estatal participó en una ceremonia conmemorativa realizada en coordinación con la Cruz Roja Tamaulipas.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la institución humanitaria y estuvo dedicado a rendir homenaje a las personas que han perdido la vida en hechos de tránsito, así como a las familias que enfrentan sus consecuencias.

Durante la actividad, se destacó también la labor del personal de emergencias que atiende diariamente estos incidentes y que trabaja para salvar vidas en situaciones de riesgo.

La corporación recordó que mantiene activa una campaña permanente de concientización vial, tanto en tramos carreteros como en instituciones educativas, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y reducir la incidencia de accidentes.

