Las denuncias quedaron registradas bajo los expedientes AI-OG/013/2023, AI-OG/043/2023 y AI-OG/044/2023, sumando un presunto desfalco superior a los 560 millones de pesos.

Además, se dio vista al Tribunal de Justicia Administrativa para la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares implicados.

Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas mantiene abierta una investigación contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presunto desvío de más de 560 millones de pesos a través de la Coordinación General de Comunicación Social durante su administración.

De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes oficiales a la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa confirmaron la existencia de denuncias activas desde febrero de 2025 contra el exmandatario y sus exvoceros Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara.

Las auditorías correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 detectaron posibles delitos graves relacionados con el uso irregular de recursos públicos, destacando gastos destinados a la promoción institucional que fueron canalizados a diversos proveedores, entre ellos el Tampico-Madero Futbol Club S.A.P.I. de C.V., bajo supuestos servicios de publicidad y difusión.

Las denuncias quedaron registradas bajo los expedientes AI-OG/013/2023, AI-OG/043/2023 y AI-OG/044/2023, sumando un presunto desfalco superior a los 560 millones de pesos.

Además, se dio vista al Tribunal de Justicia Administrativa para la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares implicados.

Este caso fue expuesto desde 2022 en conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomado en sesiones del Congreso de Tamaulipas por la bancada de Morena, que solicitó profundizar en las responsabilidades del sexenio de Cabeza de Vaca.

Dentro de las irregularidades también figuran pagos millonarios sin contratos de respaldo, incluyendo una erogación de 40 millones de pesos a una empresa ligada presuntamente al exvocero Maximiliano Cortázar, actualmente bajo revisión de la Fiscalía.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇

Redacción | La Región Tamaulipas

👉 Síguenos en Facebook: