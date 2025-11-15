Redacción Bernardo DlaRosaCast | La Región Tamaulipas

El diputado Humberto Prieto Herrera anunció que este 20 de noviembre presentará los resultados de su primer año como legislador y como Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, en un ejercicio abierto a la ciudadanía con el objetivo de transparentar el trabajo realizado desde el Poder Legislativo.

Desde que asumió el cargo, Prieto ha realizado un excelente papel al frente de la Coordinación del Congreso de Tamaulipas, impulsando acuerdos, fortaleciendo el diálogo entre las fuerzas políticas y promoviendo un trabajo legislativo más eficiente. Asimismo, ha presentado importantes iniciativas en beneficio de las y los tamaulipecos, enfocadas en mejorar la seguridad, la transparencia y el desarrollo social en la entidad.

“Este 20 de noviembre presentaré los resultados de este primer año como Diputado y Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Te invito a acompañarme y conocer los avances por Tamaulipas”, expresó.

El informe forma parte de su compromiso con la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Redacción | La Región Tamaulipas

