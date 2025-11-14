Redacción | La Región Tamaulipas

El Gobierno federal encendió la polémica este jueves al asegurar que la marcha convocada por jóvenes de la llamada generación Z estaría siendo impulsada por una red internacional dedicada a la desinformación, con un financiamiento estimado en más de 90 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina, Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, presentó un análisis en el que se señala la participación de cuentas automatizadas, figuras de oposición y organizaciones alineadas con grupos de derecha fuera del país, que presuntamente habrían amplificado el llamado a la movilización juvenil programada para este sábado.

Según el diagnóstico gubernamental, la operación digital habría sido diseñada para influir en el debate público, generar descontento y mostrar la protesta como un movimiento orgánico, pese a que —según la narrativa oficial— existe una estructura coordinada detrás.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la información presentada y aseguró que el Gobierno seguirá monitoreando este tipo de operaciones, al advertir que la desinformación se ha convertido en una herramienta de presión política a nivel global.

La marcha, promovida principalmente en TikTok, Instagram y X por jóvenes inconformes con diversas políticas federales, se mantiene en pie pese a las acusaciones. Organizaciones civiles, especialistas y opositores han cuestionado el señalamiento oficial y han pedido al Gobierno no descalificar automáticamente la participación política juvenil.

El debate continúa creciendo mientras se acerca la fecha de la movilización.