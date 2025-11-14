El modelo contempla siete etapas de trabajo, desde el diagnóstico ambiental y la caracterización territorial, hasta la creación de Unidades de Gestión Ambiental (UGA), donde se delimitarán las reglas para cada área según su importancia ecológica.

Redacción Por Agustín Peña Cruz| La Región Tamaulipas

ALTAMIRA, Tamaulipas. — Altamira avanza hacia una transformación ambiental sin precedentes con la creación de dos instrumentos estratégicos que marcarán el rumbo ecológico del municipio: el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y el Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC).

El regidor Félix Miguel Guillu Meraz, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, informó que ambos proyectos buscan ordenar el crecimiento urbano, proteger áreas naturales y preparar a la ciudad ante los efectos del calentamiento global.

Guillu explicó que el POEL servirá como una guía para determinar qué actividades pueden realizarse en cada zona del municipio, considerando criterios ecológicos, riesgos ambientales y vocación del territorio. Entre sus metas destacan la identificación de sitios prioritarios para conservación, restauración de ecosistemas y definición de políticas públicas de uso de suelo.

El modelo contempla siete etapas de trabajo, desde el diagnóstico ambiental y la caracterización territorial, hasta la creación de Unidades de Gestión Ambiental (UGA), donde se delimitarán las reglas para cada área según su importancia ecológica.

En paralelo, el PMCC se enfocará en fortalecer la capacidad del municipio para enfrentar fenómenos climáticos extremos. El programa incluirá un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, análisis de vulnerabilidad climática y medidas de mitigación y adaptación como eficiencia energética, uso de energías limpias y restauración de zonas costeras.

Ambos instrumentos deberán alinearse a las leyes ambientales vigentes en México y a los compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París. El POEL tendrá un periodo de ejecución de 730 días, mientras que el PMCC deberá completarse en 180 días.

El plan también integrará comités ciudadanos que acompañarán el proceso para asegurar transparencia, participación social y la incorporación de voces académicas, empresariales y comunitarias.

Guillu destacó que el alcalde Armando Martínez Manríquez ha mostrado disposición para impulsar esta agenda, reconociendo que su implementación dejará “un legado ambiental para las próximas generaciones”.

De consolidarse, Altamira podría convertirse en uno de los municipios más avanzados del estado en materia de planeación ecológica y acción climática.