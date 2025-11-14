Márquez González destacó que, pese al adeudo, el organismo logró estabilizar sus finanzas. Durante otros periodos administrativos, COMAPA requería apoyo municipal o estatal para cubrir desde nómina hasta reparaciones básicas.

ALTAMIRA, Tamaulipas. — La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Altamira enfrenta un rezago histórico que alcanza el 50% en pagos domésticos, una cifra que refleja años de abandono, viviendas desocupadas y usuarios que dejaron de cubrir su servicio.

El comisionado presidente del organismo, Luis Gabriel Márquez González, señaló que buena parte de las cuentas vencidas proviene de casas abandonadas por trabajadores que llegaron temporalmente a la zona industrial y dejaron tomas activas sin liquidar.

Aunque el monto global de la deuda aún no ha sido cuantificado en millones de pesos, la morosidad no proviene del sector empresarial, sino del consumo domiciliario, donde se concentra el grueso del problema.

COMAPA deja atrás los números rojos

Márquez González destacó que, pese al adeudo, el organismo logró estabilizar sus finanzas. Durante otros periodos administrativos, COMAPA requería apoyo municipal o estatal para cubrir desde nómina hasta reparaciones básicas.

“Hoy COMAPA opera con sus propios recursos y tiene capacidad para sostener mantenimiento y operación”, afirmó el comisionado, quien reconoció el trabajo coordinado con el gerente general, Gabriel Arcos, y el director comercial Jorge Dimas, responsables de modernizar líneas antiguas y reforzar acciones de cobranza.

Contratos sociales y combate a conexiones irregulares

Uno de los retos más sensibles es la existencia de usuarios sin documentos de propiedad. Para evitar conflictos legales y garantizar el acceso al agua, el organismo ha implementado los llamados “contratos sociales”, donde se otorga el servicio sin validar la titularidad del predio.

Además, brigadas especializadas recorren colonias para detectar tomas clandestinas, regularizar adeudos y suspender el servicio a quienes acumulan varios meses de morosidad. En paralelo, se ofrecen descuentos, convenios y pagos en parcialidades para quienes desean ponerse al corriente.

Infraestructura vieja y una ciudad en expansión

El organismo también enfrenta una red hidráulica con décadas de antigüedad, en la que aún existen líneas de cemento que se fracturan con frecuencia. La sustitución de tuberías profundas y dañadas se ha convertido en una prioridad técnica.

Para Márquez González, el reto es doble: reconstruir infraestructura y reconstruir la confianza ciudadana.

“El agua cuesta. Requiere inversión y un compromiso real de todos”, enfatizó.

La meta es avanzar hacia una gestión sostenible donde hogares, comercios e industrias contribuyan al equilibrio financiero y ambiental del sistema hídrico de Altamira.

