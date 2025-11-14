Redacción | La Región Tamaulipas

NUEVO LAREDO, Tamaulipas. — La tarde de este martes se registró una tragedia en la colonia Victoria, donde un hombre de 31 años fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, en un caso que ha encendido las alertas sobre el impacto del acoso laboral y los problemas de salud mental.

El fallecido, identificado como Roberto “E”, habría pasado por un periodo de fuerte presión emocional derivada de conflictos en su centro de trabajo, situación que, según personas cercanas, se había agravado en los últimos días. Además, enfrentaba complicaciones médicas que mantenían su estado de ánimo en constante deterioro.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 14:50 horas por un amigo, quien acudió preocupado al no tener comunicación con él desde la noche anterior. Al entrar a la vivienda, situada en la calle Victoria, encontró a Roberto sin vida en una de las habitaciones.

Personal de Protección Civil confirmó el deceso, mientras agentes de la Guardia Estatal aseguraron el lugar. Investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de indicios, entre ellos un objeto que aparentemente habría sido utilizado para quitarse la vida.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria para la necropsia que determinará oficialmente la causa del fallecimiento. La investigación continúa abierta para establecer con precisión qué originó la tragedia.

Especialistas en salud mental reiteraron que existen líneas de apoyo gratuitas para quienes enfrentan situaciones de estrés, violencia laboral o depresión severa, como el número 800 822 3737, disponible las 24 horas.