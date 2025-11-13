Por Patricio Lerma|Reportero

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. — El Ayuntamiento de Victoria inició acciones para regular la operación de yonques y talleres mecánicos en la ciudad, con el objetivo de garantizar que estos negocios cumplan con la ley y no afecten a la comunidad, aclaró el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Durante el arranque del operativo de seguridad por el “Buen Fin 2025”, el funcionario informó que se han emitido 45 notificaciones a propietarios de este tipo de establecimientos para que se ajusten a las normas locales, estatales y federales.

“No se trata de sancionar a nadie, sino de ordenar. Algunos talleres o yonques intentan instalarse en zonas donde el uso de suelo no lo permite, y como autoridad municipal estamos obligados a actuar”, explicó Reséndez Silva.

El secretario detalló que se revisan casos concretos, como un yonque en la salida a Matamoros y un taller mecánico en el fraccionamiento Las Palmas, donde vecinos han presentado quejas.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es la encargada de supervisar que los negocios cumplan con el Reglamento de Imagen Urbana y las medidas ambientales y de seguridad, incluyendo bardeado adecuado y manejo correcto de residuos líquidos como aceites y gasolinas.

“Todo negocio debe operar bajo un marco legal. Queremos fomentar una actividad económica segura, ordenada y responsable, priorizando el bienestar de la ciudadanía”, reiteró Reséndez Silva.

Redacción | La Región Tamaulipas

👉 Síguenos en Facebook: