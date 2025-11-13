Prieto Herrera reconoció el trabajo del diputado Gutiérrez Luna, quien desde el Congreso de la Unión impulsa una campaña de recolección de firmas ciudadanas para solicitar que la SCJN atienda el caso Cabeza de Vaca.

Patricio Lerma|Reportero

*CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.* — “La justicia tarda, pero llega, y cuando lo hace, pone a cada quien en su lugar”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, al expresar el respaldo del movimiento a la labor del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien ha impulsado una iniciativa para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actúe en el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Desde la sede estatal de Morena, en conferencia de prensa, Prieto Herrera destacó que Tamaulipas respalda a quien ha tenido el valor de exhibir el intento de blindar al narcopoder, señalando que este es un paso más en la búsqueda de verdad y justicia que el pueblo tamaulipeco exige desde hace años.

“Lo mínimo que podemos hacer es acompañar esta causa. Este estado sufrió el saqueo, la persecución política y la manipulación de sus instituciones, y hoy decimos con firmeza: basta de impunidad”, manifestó el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

El legislador recordó que durante el sexenio anterior, la corrupción y el abuso de poder marcaron la vida pública del estado, y sostuvo que “la justicia debe alcanzar a quienes utilizaron las instituciones para su beneficio y no para servir al pueblo”.

Prieto Herrera reconoció el trabajo del diputado Gutiérrez Luna, quien desde el Congreso de la Unión impulsa una campaña de recolección de firmas ciudadanas para solicitar que la SCJN atienda el caso Cabeza de Vaca.

“Este movimiento no es de partidos, es del pueblo. Es la voz de quienes vivieron bajo amenazas, de quienes perdieron su empleo por no someterse, de quienes fueron perseguidos por denunciar”, afirmó.

El presidente de la Junta de Gobierno enfatizó que Morena y el Congreso de Tamaulipas respaldan esta lucha, porque “no puede haber transformación sin justicia, ni justicia si se deja en el olvido a quienes fueron víctimas del abuso del poder”.

Finalmente, Prieto Herrera reiteró el llamado a la Suprema Corte para que escuche a Tamaulipas y actúe conforme a la ley.

“El pueblo tamaulipeco ha esperado demasiado. Hoy decimos con claridad: ningún cargo, ningún apellido, y ningún pacto puede estar por encima de la justicia”, concluyó.