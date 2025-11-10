Por Redacción Agustín Peña Cruz| Reportero | La Región Tamaulipas

Ciudad Altamira, Tamps.- El alcalde Armando Martínez Manríquez anunció la apertura de una investigación inmediata tras una denuncia ciudadana por presunto abuso de autoridad cometido por elementos de la Guardia Estatal, quienes habrían agredido físicamente a un joven, de acuerdo con videos y fotografías presentadas por familiares de la víctima.

Durante su conferencia matutina número 214, el presidente municipal informó que convocó de manera urgente una reunión con el secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, la coordinadora de la Guardia Estatal en Altamira, María Isabel Pérez García, y los familiares del afectado.

“Lo bueno es que traen videos, fotografías de las patrullas y toda la información. El jueves tendremos la mesa de construcción de paz ciudadana, donde solicitaré un informe detallado del caso. No podemos permitir este tipo de acciones”, afirmó Martínez.

El edil reconoció que este tipo de hechos generan desconfianza hacia las corporaciones de seguridad, por lo que enfatizó la necesidad de actuar con transparencia y sanciones ejemplares.

“Vamos a confiar en que habrá una resolución positiva. Los elementos que no cumplan con su función deben ser retirados; no podemos tolerarlo”, sentenció.

Martínez destacó la rápida intervención del delegado regional de la Guardia Estatal, quien acudió al Ayuntamiento para atender directamente a los denunciantes.

“Apenas iniciaba la mañanera cuando los familiares insistieron en ser escuchados. Les di la palabra, expusieron el caso y de inmediato se actuó. El jueves esperamos conocer el resultado de las investigaciones”, añadió.

🌞 Altamira, rumbo a la modernización energética

En la misma conferencia, el alcalde abordó el plan de modernización energética del municipio, que busca convertir a Altamira en pionera dentro del estado mediante la instalación de paneles solares en edificios públicos.

“Será el primer edificio completamente autónomo en energía. También proyectamos que el complejo administrativo municipal funcione con el mismo sistema, con el fin de reducir el gasto energético, que actualmente ronda los tres millones de pesos mensuales”, detalló Martínez.

La licitación pública nacional para estos proyectos se lanzará durante el primer semestre de 2026, y forma parte del plan de inversión en obra pública del próximo año.

En cuanto al presupuesto municipal 2026, el alcalde adelantó que asciende a cerca de 2,000 millones de pesos, aunque precisó que los montos específicos en infraestructura se darán a conocer tras la aprobación del presupuesto de egresos en diciembre.