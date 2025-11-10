Por Patricio Lerma | Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Con el objetivo de fortalecer la eficiencia en la impartición de justicia y atender los rezagos en zonas con alta demanda, el Poder Judicial de Tamaulipas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que plantea la redistribución de jueces y personal jurisdiccional, informó la magistrada presidenta Tania Gisela Contreras López.

La propuesta surge de un diagnóstico institucional que identificó una mayor carga de trabajo en los juzgados penales de Ciudad Victoria, donde se prevé implementar una fusión de juzgados, además de habilitar turnos vespertinos y fines de semana, con el propósito de agilizar los procesos y reducir el rezago.

“En función de la estadística que hemos observado, especialmente en Ciudad Victoria en materia penal, estamos haciendo una fusión de juzgados para que las personas juzgadoras puedan apoyar al sistema penal oral. Esa es la razón de la reforma presentada al Congreso”, explicó la magistrada presidenta.

Contreras López subrayó que esta es la primera ocasión en que el Poder Judicial del Estado ejerce su facultad de iniciativa legislativa, lo que refleja un compromiso activo con la mejora continua del sistema de justicia.

“El actual Pleno ha emitido una iniciativa cuyo propósito es atender las cargas de trabajo con el personal disponible y hacer más eficiente el recurso humano, especialmente en el área jurisdiccional”, puntualizó.

De acuerdo con el diagnóstico, el Poder Judicial requiere la incorporación de al menos 100 nuevos colaboradores especializados en funciones jurisdiccionales, enfocados principalmente en reforzar las zonas centro y sur del estado.

Mientras tanto, se ha optado por reasignar personal administrativo a tareas jurisdiccionales, como medida temporal para atender la demanda.

“En el área administrativa hemos reasignado personal hacia funciones jurisdiccionales, que es donde se concentra la mayor necesidad y donde la ciudadanía exige una respuesta más ágil”, señaló Contreras López.

La presidenta del Poder Judicial aclaró que la figura de ‘jueces sin rostro’ no aplica en Tamaulipas, ya que no forma parte del marco jurídico estatal, aunque sí existe dentro del contexto nacional.

Finalmente, destacó que el Poder Judicial de Tamaulipas mantiene su compromiso con la profesionalización, la ética y la capacitación constante, valores que consideró esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un sistema judicial moderno y transparente.

