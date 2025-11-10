El Poder Judicial de Tamaulipas presentó una iniciativa para redistribuir jueces en zonas con alta carga de trabajo.

La propuesta busca optimizar el recurso humano y reducir el rezago en los juzgados penales.

También se contempla habilitar turnos vespertinos y de fin de semana para mejorar la atención judicial.

Por Patricio Lerma | Reportero

Redacción | La Región Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. — El Gobierno de Tamaulipas fortalecerá las estrategias financieras con el objetivo de incrementar la recaudación estatal, mediante acciones enfocadas en los derechos vehiculares, el programa de reemplacamiento y una mayor coordinación con la Federación para la obtención de recursos en el ejercicio fiscal 2026.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que durante el presente año la entidad alcanzará una recaudación cercana a 11 mil millones de pesos, impulsada principalmente por el pago de derechos de control vehicular.

“Estamos trabajando de manera permanente en materia de recaudación; este año cerraremos con aproximadamente once mil millones de pesos y para el próximo ejercicio fiscal redoblaremos esfuerzos en el mismo sentido”, afirmó el funcionario estatal.

Ramírez González detalló que hasta el momento se han realizado alrededor de 720 mil trámites de reemplacamiento, los cuales representan un ingreso estimado de mil 800 millones de pesos, cifra que se busca mantener e incluso superar a través de nuevas estrategias administrativas y de gestión.

El titular de Finanzas estimó que la recaudación estatal podría crecer entre un 10 y 15 por ciento durante el próximo año, gracias a la eficiencia en los ingresos propios y la gestión de recursos federales adicionales que serán destinados a proyectos prioritarios para el desarrollo de Tamaulipas.