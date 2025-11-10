Respecto al Puerto de Matamoros, Granados subrayó que existe una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido consolidar proyectos estratégicos y planificar nuevas acciones para fortalecer el desarrollo económico de la región fronteriza.

Por Patricio Lerma | Reportero

Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Con el propósito de fortalecer la colaboración con el sector comercial y avanzar en los procesos de regularización empresarial, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, anunció la realización de mesas de trabajo el próximo 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo.

El presidente municipal explicó que estas jornadas están diseñadas para ofrecer asesoría técnica y acompañamiento personalizado a comerciantes de todos los niveles —pequeños, medianos y grandes— en temas clave como protección civil, desarrollo urbano y recolección de residuos sólidos.

“Queremos apoyar al pequeño, mediano y grande comerciante. Por eso, el 17 de noviembre tendremos mesas de trabajo junto con las cámaras empresariales como Canaco, Canacintra y Canirac, para que los empresarios conozcan paso a paso cómo regularizar sus negocios”, destacó Granados.

El alcalde reconoció que en administraciones anteriores existía una falta de organización administrativa e incluso casos en los que personas utilizaban indebidamente el nombre del Ayuntamiento para realizar cobros o trámites falsos.

“Hemos detectado personas que se presentaban con oficios a nombre de la administración anterior para sacar ventaja. Por eso ahora trabajamos para que todo sea lo más transparente posible”, señaló el edil.

Respecto al Puerto de Matamoros, Granados subrayó que existe una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido consolidar proyectos estratégicos y planificar nuevas acciones para fortalecer el desarrollo económico de la región fronteriza.

“Desde el primero de agosto se ha fortalecido la colaboración con el Gobierno del Estado. El próximo año viene un plan importante que beneficiará al puerto y a la zona norte”, adelantó.

El presidente municipal reiteró que su administración mantiene el compromiso de trabajar con transparencia, orden y diálogo permanente con los sectores productivos, buscando consolidar un entorno de crecimiento económico sostenible y de certeza para la inversión local.

