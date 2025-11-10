Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) ni de la autoridad supervisora correspondiente, por lo que el conflicto persiste dentro del plantel.

Por Patricio Lerma | La Región Tamaulipas

Soto La Marina, Tamps. – En la Escuela Primaria Profesor José María Villarreal González, ubicada en la Colonia 3 de Septiembre, el personal docente anunció que trabaja bajo protesta en señal de inconformidad por diversas irregularidades atribuidas a la directora del plantel, María Teresa de Jesús García Reyes.

A través de un comunicado enviado a este medio, el colectivo docente expresó que la medida surge ante “situaciones y actitudes que afectan las relaciones laborales y el buen desarrollo del quehacer educativo”, señalando que la dirección ha desobedecido indicaciones de la Supervisión Escolar y de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.

Los maestros aseguran que tales decisiones están afectando incluso la matrícula escolar, además de haber ignorado intentos de conciliación con sus superiores jerárquicos.

En una manta colocada a las afueras del plantel, con logotipos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Delegación D-I-129, los docentes exponen los motivos de su protesta:

“Autoritarismo, prepotencia, maltrato verbal y psicológico que afectan el desempeño del colectivo docente y administrativo.

Información desvirtuada hacia los padres de familia, falta de respeto a acuerdos establecidos.

¡Exigimos la atención e intervención de las autoridades competentes!”

El mensaje cierra con una exigencia clara: “Rechazamos las omisiones y demandamos soluciones para garantizar un ambiente laboral digno y seguro.”

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) ni de la autoridad supervisora correspondiente, por lo que el conflicto persiste dentro del plantel.

