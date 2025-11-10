Se enciende el escándalo educativo en Soto La Marina: acusan a subsecretaria de la SET de proteger red de corrupción

Redacción | La Región Tamaulipas

Soto La Marina, Tamps. – Un nuevo conflicto estalla en el sistema educativo de Tamaulipas, luego de que el profesor Esteban Flores de Hoyos denunció públicamente que la Subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes, continúa hostigando a la directora de la primaria José María Villarreal González por negarse a participar en presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con la denuncia, la directora María Teresa de Jesús García Reyes, quien encabeza el plantel ubicado en la Colonia 3 de Septiembre, habría sido objeto de presiones, amenazas y campañas de desprestigio impulsadas por funcionarios de la Zona Escolar 113, luego de oponerse a la asignación irregular de un maestro que pretendían incorporar sin cumplir los procesos oficiales del USICAMM.

El señalamiento indica que, bajo las instrucciones de la subsecretaria Nora Hilda de los Reyes, y con la intervención del supervisor Enrique Castillo y del director Juan Lombardo Cepeda Rodríguez, se habría intentado colocar a un docente proveniente del poblado La Pesca, sin convocatoria ni procedimiento legal.

Incluso, aseguran los denunciantes, se ordenó dividir artificialmente el grupo de tercer grado —con apenas 18 alumnos— para crear un espacio disponible y justificar la nueva plaza.

Durante una reunión reciente en Ciudad Victoria, la directora habría sido amenazada con movilizar a padres de familia para cerrar la escuela y exigir su destitución, situación que detonó la exigencia de una investigación amplia por parte del Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés.

El documento entregado a este medio detalla otros casos de presuntas irregularidades en la Zona Escolar 113, entre ellos:

Docentes que cobran doble plaza a través de familiares.

Maestros que aparecen en nómina pese a no presentarse físicamente en los planteles.

Trabajadores con años residiendo fuera del país, pero que continúan firmando como activos.

Cambios irregulares de adscripción fuera de los procesos oficiales del USICAMM.

Estas prácticas, afirman los docentes, se han sostenido bajo la protección de autoridades educativas regionales y ahora desde la propia Subsecretaría de Educación Básica.

La directora García Reyes solicitó formalmente la intervención del titular de la SET para frenar el hostigamiento y sancionar las anomalías que afectan la integridad institucional del sistema educativo en Soto La Marina.

