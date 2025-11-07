Ciudad de México, 7 de noviembre de 2025.– En una visita oficial que marca un nuevo capítulo en la relación México–Francia, el presidente Emmanuel Macron fue recibido este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El encuentro busca reforzar los lazos políticos, económicos y culturales entre ambas naciones, con especial atención en la cooperación científica y la renovación del acuerdo comercial México–Unión Europea programado para 2026.

Durante la reunión, Sheinbaum adelantó que solicitará formalmente la devolución de dos códices mexicas conservados en Francia —el de Azacatitlán y el Borbónico— como parte del esfuerzo por recuperar el patrimonio histórico mexicano.

El mandatario francés, quien llegó a México tras participar en la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil, también sostendrá reuniones con empresarios mexicanos y franceses para promover nuevas inversiones bilaterales.

Desde París, el Elíseo destacó que la visita de Macron busca fortalecer los vínculos con un país “que comparte valores esenciales como el respeto a la soberanía, la cooperación internacional y la igualdad de género”.

Redacción | La Región Tamaulipas

