La ciudad se consolida como centro comercial fronterizo con la XV edición de la semana más barata del año.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.– La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVYTUR) anunció el arranque oficial de las actividades del Buen Fin 2025, que este año prevé superar los 200 mil millones de pesos en ventas a nivel nacional.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO Reynosa, informó que la edición 2025 del Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el megapuente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que se espera impulse significativamente el consumo en todo el país.

“El Buen Fin fue una iniciativa de las cámaras de comercio para dinamizar la economía formal, fortalecer a las MIPYMES y ofrecer a las familias mexicanas las mejores promociones del año. Hoy es una política pública respaldada por los tres niveles de gobierno”, destacó el dirigente de la CANACO Reynosa, quien estuvo acompañado por autoridades municipales y el representante de la ODECO, José Luis Márquez Sánchez.

Detalló que en el caso de esta ciudad fronteriza se espera un incremento del 20 por ciento en las ventas respecto a 2024, con la participación de más de 1,500 negocios afiliados, lo que consolida a Reynosa como un punto estratégico para las compras en la frontera norte.

“El Buen Fin representa más que una simple campaña; es una verdadera oportunidad para incrementar las ventas, fortalecer la visibilidad de las marcas y participar en una estrategia nacional que dinamiza la economía local y consolida el comercio formal”, expresó López Hinojosa.

Novedades del Buen Fin 2025

Durante esta XV edición, la CONCANACO SERVYTUR presentó diversas innovaciones, entre ellas:

Distintivo “Hecho en México”, integrado al logotipo oficial para fortalecer la identidad nacional y promover la producción local.

Lanzamiento de una aplicación oficial, que permitirá ubicar ofertas y comparar precios con tecnología de geolocalización.

Sorteo Fiscal del SAT, con una bolsa de 500 millones de pesos en premios para quienes realicen compras electrónicas con tarjetas bancarias.

Billete conmemorativo de la Lotería Nacional, cuyo sorteo se celebrará el 14 de noviembre.

López Hinojosa exhortó a los comercios formales que aún no se han inscrito a hacerlo a través del portal www.elbuenfinconcanaco.com.mx o directamente en las oficinas de la Cámara.

Los negocios participantes recibirán materiales oficiales, distintivos digitales, promoción en medios y acceso a la app de la CONCANACO SERVYTUR, que facilitará la ubicación de sus establecimientos y ofertas.

Con esta iniciativa, Reynosa reafirma su papel como un referente comercial en la frontera norte, al fortalecer a las empresas familiares, promover el consumo responsable y contribuir al crecimiento de la economía formal