Redacción | La Región Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que Edgar Eduardo “C” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una persona menor de edad.

La resolución fue dictada por un Juez de Control, luego de que el Agente del Ministerio Público presentara pruebas suficientes que señalan al imputado como responsable de los hechos ocurridos el 6 de julio de 2024, al interior de un domicilio ubicado en una colonia del poniente de Nuevo Laredo.

A solicitud del Ministerio Público, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía de Tamaulipas reafirmó su compromiso de procurar justicia con perspectiva de género y de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, sancionando con firmeza a quienes atenten contra su integridad y seguridad sexual.

👉 Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇