Ciudad Victoria, Tamaulipas, 2 de noviembre de 2025.– En un nuevo golpe al tráfico de armas, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron un importante cargamento de armamento en el Puente Internacional II “Benito Juárez” de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Durante la inspección aduanera, realizada el 31 de octubre, las autoridades detuvieron a una persona y decomisaron el siguiente material bélico:

🔹 10 armas de fuego (8 largas y 2 cortas)

🔹 16 cargadores

🔹 380 cartuchos útiles

🔹 1 vehículo

El detenido y el arsenal fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo se efectuó en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Estas acciones reflejan la coordinación permanente entre el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que mantienen su compromiso de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y proteger la seguridad y la paz de las familias tamaulipecas.

