El mayor encuentro de operadores de tractocamión del país

Tampico, Tamps.– La ciudad de Tampico se convertirá en el epicentro nacional del transporte de carga el próximo 31 de enero de 2026, cuando el Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico albergue la Gran Final Nacional de MT México, la competencia de maniobras para operadores de tractocamión quinta rueda más grande del continente.

El anuncio oficial se realizó este miércoles en una rueda de prensa encabezada por representantes de las cuatro regiones que integran el circuito MT —Noroeste, Noreste, Frontera y Golfo-Centro—, con la participación de organismos clave del sector, entre ellos la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo (CENSECAR), la Unión de Transportistas de Allende (UTA) y la Asociación de Transportistas de Carga de la Zona Centro del Estado de Veracruz (ATCCEVAC).



La competencia reunirá a 60 operadores provenientes de 32 empresas, quienes se medirán en tres categorías: Sleeper Cab, Cab Over y Doble Articulado (Full). Los representantes de la región Frontera, que tradicionalmente competían en Day Cab, se integrarán en esta ocasión a la categoría Sleeper Cab.

La bolsa de premios, aún bajo reserva, será revelada el próximo 4 de diciembre durante el sorteo de competidores transmitido en las redes oficiales de MT México.

Previo a la competencia, el viernes 30 de enero se llevará a cabo una cena de presentación y reconocimiento a los participantes. El evento principal se desarrollará el sábado de 11:00 a 18:00 horas, seguido por la ceremonia de premiación, donde se coronará a quienes obtengan el título de “Los Jefes del MT Nacional”.

Más allá de la competencia técnica, el encuentro ofrecerá una experiencia integral para toda la familia. Habrá una exhibición de unidades clásicas del Club Tracto Clásicos de Allende, Nuevo León, una demostración en vivo con Mecánicos en Acción, además de zonas recreativas como el Paradero MT, el área de parrilla, MT Kids y actividades interactivas con patrocinadores.

Durante la presentación, los organizadores expresaron su reconocimiento al Gobierno Municipal de Tampico y a su alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, por las facilidades otorgadas para la realización del evento. “Recibir a los mejores operadores del país en un evento de esta magnitud nos llena de orgullo”, destacó Karime Cámara, secretaria de Turismo local.

Desde su creación en 2020, MT México ha recorrido el país con 15 ediciones regionales, sumando 1,283 operadores, de los cuales 43 son mujeres, además de 510 empresas participantes y una asistencia acumulada de más de 47 mil personas. Con estas cifras, la plataforma se consolida como el encuentro más importante del transporte de carga en México y América Latina.

La Gran Final Nacional MT México 2026 cuenta con la presentación de CANACAR, CENSECAR Nuevo León, la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo y el Gobierno de Tampico, bajo la producción de PosdataMx. El evento busca rendir homenaje al trabajo de las y los operadores, fomentar el sentido de pertenencia y reconocer el papel fundamental del transporte de carga en la economía nacional e internacional.

Por Agustín Peña Cruz | Reportero| NoticiasPC.com.mx |