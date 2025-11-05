De acuerdo con información preliminar, entre las víctimas se encontraba una niña, hecho que ha causado profunda consternación y repudio entre la población. “Ni la vida de una inocente respetaron”, expresaron usuarios en redes sociales. 😢

Redacción | La Región Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.– La violencia volvió a golpear con fuerza en el norte del estado. Una familia que había sido reportada como desaparecida hace casi una semana fue localizada sin vida y enterrada en las inmediaciones de la carretera Reynosa–San Fernando.

🚨 El hallazgo fue confirmado por autoridades ministeriales que, junto con peritos forenses, realizaron las labores de exhumación durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con información preliminar, entre las víctimas se encontraba una niña, hecho que ha causado profunda consternación y repudio entre la población. “Ni la vida de una inocente respetaron”, expresaron usuarios en redes sociales. 😢

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene hermetismo sobre el caso, se presume que podría estar relacionado con la ola de violencia que ha recrudecido en la zona fronteriza durante las últimas semanas.

⚖️ La comunidad exige justicia y un alto a los crímenes que siguen arrebatando vidas en Tamaulipas.

