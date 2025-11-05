Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Un robot vestido como el icónico personaje “El Chavo del 8” ha causado sensación en las calles y redes sociales de Tamaulipas. Se trata de “El Chabot” (o Chat-BoT), una creación 100% victorense desarrollada por la empresa Nix-Lab, especializada en robótica aplicada a servicios públicos y educativos.

El curioso robot fue captado caminando por distintas zonas de Ciudad Victoria, atendiendo clientes en una taquería, subiendo a los juegos de la Feria Estatal e incluso echándose una canasta en las canicas. Su simpatía desató una ola de viralidad, memes y comentarios en redes, donde usuarios celebran su carisma y creatividad.

“El Chabot” combina tecnología con cultura popular mexicana, convirtiéndose en un símbolo de cómo la innovación puede convivir con la identidad nacional. En la Feria Estatal, se subió a los caballitos, a la rueda de la fortuna y hasta saludó a niños y familias que lo reconocieron. Más tarde, viajó a Coyoacán, Ciudad de México, donde disfrutó las festividades de Halloween disfrazado de calaca.

Pero no todo ha sido diversión: el robot también ha demostrado que puede trabajar. En un video viral, se le ve atendiendo en un puesto de tacos, entregando el cambio y saludando a los comensales con gran naturalidad, lo que abrió el debate sobre cómo la robótica y la cultura popular pueden fusionarse para crear experiencias únicas y cercanas.

La periodista Paola Rojas, durante su noticiario en Imagen Noticias, celebró el proyecto y reconoció que “Tamaulipas sea noticia por razones como ésta: por una empresa de tecnología totalmente mexicana y a la vanguardia”.

Desde Nix-Lab, sus desarrolladores aseguran que el objetivo de este proyecto es acercar la robótica a la vida cotidiana y demostrar que el talento tamaulipeco puede competir en innovación a nivel nacional e internacional.

“El Chabot” no solo conquistó las calles, sino también el corazón del público. Es un recordatorio de que Tamaulipas puede ser sinónimo de creatividad, tecnología y buen humor.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇