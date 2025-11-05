Por Agustín Peña Cruz | Reportero

Tampico, Tamps.- En un contexto donde la energía limpia ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, la empresa tamaulipeca SOLARTAM se ha posicionado como un referente regional en el desarrollo e instalación de sistemas fotovoltaicos para hogares, negocios e industrias. Fundada en 2018, la firma ha consolidado su presencia en el sur del estado gracias a su enfoque integral: instalación, financiamiento y gestión legal del proceso de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista, Judith Nava, jefa del Departamento de Ventas y Proyectos de SOLARTAM, explicó que la compañía ofrece “sistemas interconectados adaptados a las necesidades específicas de cada cliente”, con una oferta que abarca desde pequeñas viviendas hasta complejos industriales.

“Nuestra ventaja competitiva radica en la variedad de financiamientos que manejamos, entre ellos el crédito FIDE, ideal para pymes, y esquemas de arrendamiento para la industria”, dijo.

El modelo de negocio de SOLARTAM se apoya en la accesibilidad financiera. Nava detalla que una instalación residencial ronda los 100 mil pesos, mientras que para pequeños y medianos negocios la inversión puede alcanzar los 500 mil pesos, y en casos industriales, superar el millón. “La energía solar no debe verse como un gasto, sino como una inversión con retorno garantizado. Los usuarios comienzan a notar el ahorro desde el primer recibo”, puntualizó.

Además, la empresa ofrece soluciones llave en mano, encargándose del proceso completo: desde la visita técnica y cotización hasta el trámite de interconexión con la CFE. “El cliente no tiene que preocuparse por la parte legal ni por la gestión técnica. Nosotros acompañamos todo el proceso, incluso en la obtención del financiamiento, si así lo desea”, precisó Nava.

Uno de los atractivos principales es el crédito FIDE, un programa respaldado por la Secretaría de Energía (SENER) que permite a las pymes acceder a financiamientos de hasta cinco años sin enganche y con tasas preferenciales. “Ningún otro esquema en el mercado ofrece estas condiciones. Además, los pagos se cargan directamente al recibo de luz, con un descuento adicional del 10% por parte de SENER”, explicó. Para los hogares, los plazos pueden extenderse hasta 10 años, también con opción de 0% de enganche.

Con sede en Metroplaza, Boulevard Adolfo López Mateos, local 6, Ciudad Madero, SOLARTAM se perfila como un actor clave en la democratización de la energía solar en Tamaulipas. Su propuesta va más allá de la tecnología: apuesta por un cambio en la forma en que las familias y empresas entienden el consumo energético.

“Cada panel instalado es una contribución directa a un entorno más sustentable”, concluyó Nava, reafirmando el compromiso de SOLARTAM con la eficiencia, la transparencia y el desarrollo sustentable del Sur de Tamaulipas.