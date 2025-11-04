Redacción | La Región Tamaulipas

Morelia, Michoacán.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral basada en tres ejes fundamentales: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; y Educación y Cultura para la Paz, con el objetivo de reconstruir el tejido social y garantizar una seguridad sustentada en la justicia y el respeto a la vida.

“La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”, expresó la mandataria federal.

Sheinbaum destacó que este plan será fortalecido con las opiniones de pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades tradicionales, municipales, estatales, trabajadores del campo, sectores productivos y sociales, víctimas y familias, en un proceso abierto y participativo.

La presidenta reafirmó que el Gobierno de México actuará con responsabilidad y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que calificó como un crimen cobarde que ha conmocionado al país.

Principales acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia:

1. Seguridad y Justicia.

Fortalecimiento de las fuerzas federales mediante unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y autoridades estatales. Se propondrá crear una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, se instalarán oficinas de la Presidencia en municipios clave, se realizarán mesas de seguridad quincenales, y se impulsará un sistema de alerta para presidentes municipales junto a una línea de denuncia anónima contra la extorsión.

2. Desarrollo Económico con Justicia.

Garantizar seguridad social y salarios dignos a los trabajadores agrícolas; inversión en infraestructura rural y acuerdos con el sector productivo para la creación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

3. Educación y Cultura para la Paz.

Creación de Escuelas de Cultura de Paz, programas de reinserción y atención a víctimas, becas de transporte para jóvenes universitarios, Centros de Alto Rendimiento y Casas de Cultura Segura, además de la campaña estatal “Recuperemos Michoacán”, el festival anual “Voces de Michoacán”, y la red “Arte y Territorio”.

Sheinbaum adelantó que el Plan Michoacán se presentará formalmente el fin de semana o a más tardar a inicios de la próxima semana, tras incorporar las propuestas de todos los sectores sociales.

“Queremos construir este plan con el pueblo de Michoacán; no desde la violencia, sino desde la paz, la justicia y la esperanza”, concluyó.

Por Bernardo de la Rosa C. | La Región Tamaulipas

