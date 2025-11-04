Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, encabezó la entrega de nuevos nombramientos dentro de la estructura orgánica reformada de la dependencia, con el objetivo de fortalecer la atención médica, la prevención y la calidad de los servicios en todo Tamaulipas.

Durante el acto, Hernández Navarro exhortó a los nuevos funcionarios a desempeñarse con transparencia, compromiso y sentido humanista, siguiendo los principios que impulsa el gobierno estatal.

“Debemos servir con calidad y humanismo, reforzando la prevención y garantizando servicios de salud dignos para todos los tamaulipecos”, señaló el titular de la Secretaría.

Entre los nuevos nombramientos destacan:

Dr. Gabriel de la Garza Garza , director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Dr. Carlos Arturo González Castro , director general de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.

Lic. Loyda Ramírez López , directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud.

Lic. Adrián Villanueva Gómez , director de Administración y Finanzas.

Dr. Rembrandt Reyes Nájera , director de Prevención y Promoción de la Salud.

Dra. Sergia Juárez Delgado , directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia.

Lic. Irma Barragán Alvarado , directora general de Enfermería.

Lic. Iván Saldaña Magaña , director de Asuntos Jurídicos y Transparencia.

Dr. Lujhon Guillermo Floréz Gutiérrez , director de Medicina de Estilo de Vida Saludable.

Dr. Sergio Eduardo Uriegas Camargo , director de Epidemiología.

Dra. Juana María Cárdenas Serna , directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Q.F.B. Norma Alicia Villarreal Reyes, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El secretario destacó que esta nueva estructura permitirá mejor coordinación entre áreas, optimizar recursos y reforzar el enfoque preventivo y de bienestar en todo el sistema de salud tamaulipeco.

