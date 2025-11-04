*“Cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, que enluta e indigna al país”: Humberto Prieto Herrera.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El Congreso del Estado de Tamaulipas condenó de manera enérgica el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue ultimado el pasado sábado durante el Festival de las Velas, una de las celebraciones más representativas del municipio purépecha.

Durante la sesión de este martes, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, fijó la postura oficial de la 66 Legislatura, calificando el crimen como un “cobarde asesinato” que no solo enluta a Michoacán, sino que indigna a todo el país.

“Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, con sus seres queridos y con el pueblo de Uruapan ante un hecho que enluta e indigna a todo México, pues se le arrebató la vida a un servidor público comprometido con su comunidad”, expresó desde tribuna.

Prieto Herrera reiteró la confianza del Congreso tamaulipeco en las instituciones encargadas de impartir justicia y ofreció respaldo a las acciones que emprendan los gobiernos federal y estatal de Michoacán para esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables.

Asimismo, señaló que las y los legisladores de la Cuarta Transformación en Tamaulipas mantienen firme su compromiso con la paz, la legalidad y el fortalecimiento de la vida democrática del país.

Al finalizar su posicionamiento, el legislador dio paso a la rueda de prensa, donde fue cuestionado sobre las declaraciones recientes en las que afirmó ser víctima de una campaña de “guerra sucia”. Ante la pregunta directa de si ya presentó una denuncia al respecto y si tiene sospechas de quién estaría detrás de dicha campaña, Prieto Herrera respondió que se encuentra valorando las vías legales y que, de ser necesario, procederá conforme a derecho