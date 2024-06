Ni entre ellos se perdonan, si se trata de una curul en el Congreso de Tamaulipas, aunque hayan participado en coalición, el PAN está buscando ponerle una zancadilla al PRI, para que la única diputación por la vía plurinominal le sea retirada a la actual dirigente estatal de dicho partido en Tamaulipas.

Y es que son tan pocos los espacios que el partido azul tendrá en el Congreso, que busca por todos los modos incrementar dicho número, aunque ello implique “tumbarle” la única posición que tendrá el PRI, y eso por la vía plurinominal, que ni porque fueron aliados en este proceso, proyecta respetarlo.

Y es que el argumento del panista tamaulipeco se basaría en unos pequeños errores que cometió la dirigente estatal Paloma Guillen, prácticamente de primaria, que se comprobarse y aplicarse la ley, pues la estaría dejando fuera del cargo, y con eso de paso terminarían de borrar al PRI del Congreso del Estado, en un hecho histórico.

Basta recordar que actualmente el PRI tenía ya solo dos representantes, pero ante el pobre resultado del pasado 2 de junio, pues las cosas no pintaron bien, y el partido pues prácticamente desaparece, al serle otorgada solo una curul por la vía pluri, pero como el panismo tamaulipeco busca acaparar todo lo que pueda, ante el poder que tendrá Morena en la próxima legislatura, al convertirse en mayoría, es que ni al PRI piensa perdonar y por la vía legal le estará peleando la curul.

Pero no solamente pasa esto a nivel estatal, sino también está sucediendo en los ayuntamientos, donde con lupa, están buscando cualquier indicio que les permita darles una pauta legal que les dé un espacio más dentro de los próximos gobiernos municipales, se habla que uno de estos seria el municipio de Matamoros, donde Silvia Almanza no quita el dedo del renglón para convertirse en regidora, luego de que en la presente administración, pues despacha como tal su marido, pues si no es herencia.

Cuentan las malas lenguas que, pese a que más de uno de los reconocidos militantes azules le ha explicado con peras y manzanas como esta su caso, y que sería acreedora del cargo solo, pero solo en caso de que Movimiento Ciudadano no se le otorgada dicha regiduría, pero dado a los números que arrojo el partido naranja, pues está dando la pelea en los tribunales para lograr que sean 3 y no 2 sus representantes dentro del próximo cabildo.

La cosa esta complicada para la ex brazo derecho del ex gobernador CDV, pero cuentan quienes la conocen que, aunque la razón no la asista pues esta no dejara de pelear por lo que ella jura que es suyo.

Mientras que, en Reynosa cuentan por ahí que la finalidad de que “colar” a la hija del ex gobernador CDV, archienemigo de edil Carlos Peña Ortiz mejor conocido como Makito, dentro el nuevo cabildo es para que esta le esté poniendo zancadillas al hijo de Maki Ortiz, dado a las ausencias del gobierno municipal que este registra, principalmente cuando se complica su tema legal.

O sea, la mujercita pues ira más que instruida por su padre para que en la primera oportunidad buscar aplicarle la ley al edil todo para dejarlo fuera del ayuntamiento, asi que Makito deberá andar con pies de plomo sino quiere que logre el objetivo que no pudo concretar cuando fungía como gobernador.