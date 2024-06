La calificadora mexicana HR Ratings reconoció al Gobierno de Tamaulipas por haber obtenido la más alta calificación crediticia en la reestructuración de la deuda pública del estado. Lo anterior se considera como ejemplo de profesionalismo en la administración pública y significa mejores tasas de interés a los créditos reestructurados.

Por su parte la Lic. Adriana Lozano Rodríguez, Secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas; explicó que «este reconocimiento habla de la solidez de las finanzas públicas del estado y del excelente liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya».

HR Ratings es una empresa líder en servicios financieros con presencia internacional; realiza análisis crediticios de manera transparente y facilita la toma de decisiones de los inversionistas. Es reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), certificada por la European Securities and Markets Authority (ESMA), así como por National Association of Insurance Commissioners (NAIC).