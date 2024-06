Alondra Bagatella Avalos, estudiante del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), fue incluida en la lista de las “100 Mujeres más poderosas de México” de la revista Forbes.

La estudiante de la Autónoma ha destacado en el ajedrez y es considerada una niña genio. A su corta edad ya tiene la experiencia de haber participado en un Mundial Escolar de Ajedrez y tener un título mundial en esta disciplina.

Entre las más destacadas

Cada año, la revista Forbes realiza una lista para reconocer el liderazgo y protagonismo de las mujeres mexicanas que influyen en diversos ámbitos donde se desarrollan, tanto en México como el Mundo, marcando el camino para las siguientes generaciones y poniendo de manifiesto que, pese a los muchos retos, todo es posible.

Alondra Bagatella comparte esta lista con mujeres destacadas en ámbitos como el empresarial, deportivo, académico, político, artístico, entre otros.

Algunas mujeres que son parte de la lista son Mónica Aspe, CEO de AT&T México; Katya Somohano Silva, CEO de Iberdrola México; Laura Díez Barroso Azcárraga, Presidenta de Grupo Financiero Santander; Ninfa Salinas, Presidenta del Consejo de Fundación Azteca; y Beatriz Núñez, Directora de Walmart México y LATAM; entre muchas más.

Destacan su historia

Cabe señalar que, del total de las 100 mujeres incluidas en la lista, Forbes realiza una entrevista extensa y dedica una página completa a 11, entre las cuales se encuentra Alondra Bagatella.

En la página dedicada a la alumna del Sistema Educativo UAG, la estudiante habla sobre su historia en el ajedrez, su gusto por esta disciplina y los principales torneos en los que ha participado.

“Además de ser ajedrecista, Alondra es una niña genio con un coeficiente intelectual de 139. Cuando sea mayor quiere ser maestra y enseñarle a niñas y niños a jugar ajedrez”, refiere la revista.

Como parte de este nombramiento entre las “100 Mujeres más poderosas de México”, Alondra participará en el próximo “Foro Forbes Mujeres Poderosas en Español”, que se realizará el próximo 24 de junio en la Ciudad de México.

Orgullo y sorpresa

Para los papás de Alondra, César Bagatella y Alejandra Ávalos, que su hija forme parte de esta prestigiosa lista es causa de mucho orgullo y sorpresa.

“Me siento muy orgullosa de todos y cada uno de los logros que ha obtenido a su corta edad. El que la hayan elegido para esta publicación nos tomó completamente por sorpresa y no dudamos en aceptar conscientes del compromiso y la responsabilidad de llevarla siempre por el camino correcto que la lleven a alcanzar todas sus metas y objetivos y lograr como es su deseo, ser un ejemplo para que otras niñas se esfuercen por cumplir sus sueños”, refirió Alejandra Avalos.

“Hoy al recibir un mensaje de uno de mis mentores y amigos, se me salieron las lágrimas después de ver las imágenes que me estaba compartiendo, y me comentó: `Alondra fue publicada en la revista Forbes´. A pesar de saber que saldría en este mes, no sabía el día exacto. Muchos nos comentan que qué orgullo y felicidad de lo que está logrando, y siempre les respondo que no solo eso, sino una gran responsabilidad. Alondra nos ha dado lecciones de vida y seguimos aprendiendo a su lado. Y mientras esté en nuestra posibilidades y alcance, la apoyaremos”, comentó César Bagatella.

Pasión por el ajedrez

Desde los 3 años, Alondra ha practicado esta disciplina, en la que ha cobrado una gran relevancia y participación en torneos nacionales e internacionales.

En el 2022 Alondra participó en 10 torneos, para el 2023 lo hizo en 37 competencias y en lo que va del 2024 ya lo ha hecho en 20. Además, ya obtuvo el título de “Candidata a Maestra Femenil (WCM)”, uno de los cuatro posibles que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés).