«En algunos lugares donde los médicos mexicanos especialistas me refiero sobre todo, ya sea porque sean lugares alejados del centro de Victoria o de otras ciudades ahí tenemos médicos cubanos»,señaló.

Ciudad Victoria, Tamaulipas– El coordinador del IMSS Benestar en Tamaulipas, Margil Rodríguez Avendaño, señaló que han estado contratando a médicos cubanos en lugar de mexicanos pues los connacionales no quieren aceptar algunas plazas.

Con el fin de lograr dar cobertura de enfermeras médicos generales y médicos especialistas en todas las unidades de salud afiliadas al IMSS Bienestar de Tamaulipas se ha realizado la contratación de 181 personas incluyendo los extranjeros que sí han aceptado algunos sitios alejados de la capital y de otros municipios.

«En algunos lugares donde los médicos mexicanos especialistas me refiero sobre todo, ya sea porque sean lugares alejados del centro de Victoria o de otras ciudades ahí tenemos médicos cubanos»,señaló.

Hay vigente en este momento una convocatoria para médicos y enfermeras para quienes quisieran participar dentro del IMSS bienestar y se está realizando la contratación explicó, para complementar la base de médicos y personal de enfermería en hospitales mexicanos

Durante la entrega de tarjetas de bienestar para habilitar centros de salud de hospitales de Tamaulipas el coordinador del IMSS Bienestar en el estado, señaló que con esta transición de gobierno que se espera para los meses de octubre y noviembre no hay ningún riesgo para la actividad.

«Médicos enfermeras ahorita actualmente estamos en una etapa de contratación que salió una convocatoria para que se escriban quien quisieran participar, ya se contrataron médicos generales y se contrataron especialistas también para complementar toda la base de médicos y enfermeras de hospitales y médicos mexicanos», dijo.