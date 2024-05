Cd, Victoria, Tamaulipas.- Raymundo Contreras Marroquín, a lo largo de su exitosa vida ha sido un polifuncional deportista jugando futbol desde adolescente, así como internacional en levantamiento de pesas, físico constructivista, atleta, voleibolista, árbitro de futbol, ciclista máster a nivel nacional, entrenador y árbitro de tenis de mesa, coordinador y juez de ajedrez, entre otras funciones, y su máximo logro es haber ingresado al Salón al Mérito Deportivo un 19 de noviembre de 2003.

Originario de ciudad Ocampo, Tamaulipas, nace el 15 de marzo de 1951, casado con María del Pilar Rodríguez Carrillo, sus hijos Raymundo, Edwin y Yazmín Contreras Rodríguez, todos ellos personas de bien y con sus respectivas familias, sin olvidar nunca a otro hijo más pequeño que desde donde se encuentre los sigue a donde quiera que van.

“Me inicié en el deporte desde muy jovencito, primero en el futbol y físico constructivista con pesas, e iniciando una nueva etapa de vida deportiva emigrando a Tampico donde reanudo mi actividad asistiendo a gimnasios y los instructores me descubrieron cualidades para practicar la halterofilia, y es así como me nació el hábito por destacar en esta disciplina llevándome por primera vez a un campeonato nacional en Xalapa, Veracruz en 1970 donde tuve destacada participación que luego ya no la dejé hasta que llegué a ser campeón nacional por Tamaulipas en 1974 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco”, agrega Ray Contreras.

Por ese logro los entrenadores de la Selección Nacional lo invitaron a ingresar al Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), para seguir preparándose y representar a México en eventos internacionales, como Juegos Centroamericanos y Panamericanos. A partir de ahí vinieron muchos eventos más de los cuales ganó varios años el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y también de talla internacional en estados Unidos, Cuba y Guatemala.

Debido a esos campeonatos fue invitado por la Dirección General del Deporte de Tamaulipas para hacerle un reconocimiento e ingresar al Salón al Mérito Deportivo un 19 de noviembre de 2003.

“Mis estudios profesionales para obtener el título los realicé en la escuela Militar de Educación Física y Deportes, dependiente de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en la capital del país en el año de 1979. Al terminar de graduarme renuncié a seguir entrenando halterofilia en el COM para viajar a la capital del estado e incorporarme a Fomento Deportivo que en ese entonces era Director Carlos Adrián Avilés (qepd), auxiliado por Eduardo Javier Fuentes (qepd) quienes hicieron la gestión ante el Gobernador Enrique Cárdenas González para ocupar el puesto como Entrenador y Coordinador Deportivo a partir de 1980”.

“Y hasta la fecha seguimos haciendo historia, sobre todo en el Tenis de Mesa, donde por primera vez Tamaulipas mete 5 deportistas a la etapa final nacional de Juegos CONADE esperando logren colocarse en los primeros lugares. Todo esto, gracias al apoyo que tengo de los padres de los niños y jóvenes que acuden aprender esta bonita disciplina, y desde luego el apoyo de las autoridades deportivas del INDE-Tamaulipas para poder acudir a los eventos nacionales año tras año”.

“Otro de los deportes que me han apasionado es el ciclismo de ruta donde he tenido éxito en competencias locales, estatales y nacionales. A través del tiempo, con 44 años de constante pedalear y pedalear, o rodar y rodar, como que los años para mí no pasan en balde; en Veteranos Máster a nivel nacional llevo 5 participaciones con un séptimo lugar en 2002 con sede en ciudad Victoria, en 2012 doceavo lugar en Monterrey, en 2013 llegué en quinceavo lugar en Puebla, onceavo lugar en Guadalajara en 2014, en 2015 en Mazatlán no terminé mi participación por sufrir un accidente en plena competencia”.

Menciona no quejarse del INDE Tamaulipas, “tengo aquí desde el Gobierno de Egidio Torres Cantú, lo que no estoy de acuerdo, que me sigan pagando lo mismo, mis evidencias y resultados hablan. Antes de empezar hace 14 años, no había organización, eventos, Ligas, ni Asociación de Tenis de Mesa, todo fue obra de un servidor en iniciar esta actividad de la mano de Alejandro Soto, quién entonces era Jefe de Deportes Municipal abriéndome las puertas para hacer historia en esta disciplina, estamos hablando desde 2010”

“Ahora en este gobierno municipal no me dejaron seguir, dígase principalmente el que está hoy como jefe de Deportes Municipal”

Para concluir la plática con el profe Contreras Marroquín, dice que disfruta a plenitud su jubilación como maestro de Educación Física desde 2010 y “para no perder mi ritmo de vida y mantener firme los pies sobre la tierra al paso que me lo permita mi Dios, aquí seguimos sin fijarme en la edad, sino mantener la frente en alto con el corazón en la mano”.

SU PALMARES EN LEVANTAMIENTO DE PESAS:

1975 Tercer lugar en Dallas, Texas

1976 Primer lugar en Copa México

1977 Primer lugar Centroamericano, Guatemala

1978 Primer lugar Pensilvania, USA

1981 Primer lugar Nacional Primera Fuerza

***Ese año se retira para ser Entrenador