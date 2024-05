Para que esten enterados en relacion a los examenes medicos quiero hacer mencion que todos los compañer@s hombres, mujeres que hemos presentado el examen medico para la promoción de grados a todos nos estan reprobando,que por pasado de peso,por Azucar,por estatura, y por cualquier excusa ademas las que realizan el examen no tienen un poco de criterio pues ell@s tambien estan pasados de peso deben de poner el ejemplo,-, citan en el post.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A través de redes sociales, elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas se quejaron de que no pueden pasar la promoción de grados por estar – pasados de peso, por azúcar, estatura o alguna otra excusa- citaron en la queja y señalan que las personas que aplican el examen no tienen criterio y también -ell@# están pasadas de peso-.

Realizan además acusaciones contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, y que -agarra maletines de dinero-.

«Y a ver responda por que todas las escribientes de complejo de CV.todas han pasado aun sin presentar examenes asi como muchos que se les regala el grado responde sope» se señala en el escrito difundido en redes sociales.



-Para que esten enterados en relacion a los examenes medicos quiero hacer mencion que todos los compañer@s hombres, mujeres que hemos presentado el examen medico para la promoción de grados a todos nos estan reprobando,que por pasado de peso,por Azucar,por estatura, y por cualquier excusa ademas las que realizan el examen no tienen un poco de criterio pues ell@s tambien estan pasados de peso deben de poner el ejemplo,-, citan en el post.

Argumentan que por el ritmo de trabajo no pueden llevar una dieta equilibrada pero que eso no limita que tengas deseos de superación.

– Es una oportunidad tenemos de superarnos señor secretario no sea usted un estupido,irracional e tenga un poco de criterio. no nos permite superarnos de ninguna manera, no somos fisiculturistas no somos atletas de rendimiento somos personas que deseamos superarnos de forma legal-

Ante la molestia, en este escrito piden la intervención del gobernador Américo Villarreal Guerra o advierten que votarán en contra, en el próximo proceso electoral.

-Siempre reprobamos y con 10 años de antigüedad queremos seguir siendo policias y superarnos cosa que usted nunca entendera de la policia usted solo entiende de los maletines de dinero que recibe cada mes no se haga el que no lo sabe porque sacaremos su pasado –