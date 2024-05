La enfermedad renal infantil es algo que cada vez se conoce más y que puede prevenirse y tratarse mejor gracias a los avances científicos.

Esto lo mencionó el Dr. Alejandro Macario Reynoso Ramírez, egresado de la carrera de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Especialista en Nefrología Pediátrica.

¿Qué es la enfermedad renal infantil?

La enfermedad renal crónica en niños es la falta de capacidad de los riñones para eliminar sustancias de desecho y afecta otras funciones como el control de la presión arterial, mantener un nivel adecuado de hemoglobina para evitar sufrir de anemia, así como desequilibrios del calcio y fósforo, entre otras afecciones.

El médico comentó que esta enfermedad, que cada vez se conoce más, puede prevenirse y tratarse gracias a estudios como el ecosonograma prenatal, lo que ha ayudado a tener diagnósticos y tratamientos oportunos.

Aunque la mayoría de los casos de infección renal en niños se debe a factores genéticos o malformaciones congénitas, también se puede desarrollar, por eso es importante asegurar que el niño lleve un estilo de vida saludable.

El experto en Nefrología Pediátrica hizo un llamado a los padres de familia para que estén alertas si su hijo presenta frecuentemente infecciones en las vías urinarias y para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, ya que esto puede ocasionar daño renal.

¿Quién es el Dr. Alejandro Macario Reynoso Ramírez?

El Dr. Alejandro Macario Reynoso Ramírez estudió la carrera de Médico Cirujano en la UAG, luego realizó la Especialidad en Pediatría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y cursó la Especialidad en Nefrología Pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con 15 años de experiencia en Medicina y en Nefrología Pediátrica. En su experiencia ha participado en más de 900 trasplantes, principalmente cuando trabajó en la Unidad de Trasplante Renal en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la Especialidad en Nefrología Pediátrica.

Actualmente, se dedica a la consulta privada en el Hospital Real San José, sucursal Valle Real, y los padecimientos que atiende son Acidosis Tubular Renal, Síndrome Nefrótico, Insuficiencia Renal, Pediatría, Hipertensión Arterial y Hemodiálisis Tratante Renal.

Decidió especializarse en Nefrología cuando estuvo en el Hospital Civil, ya que los niños que estaban inscritos en el programa de diálisis peritoneal lo inspiraron por sus ganas de vivir.

“La mayor satisfacción de haber estudiado medicina es ver cómo les cambia la vida a los niños”, expresó.

Su paso por la UAG

“Decidí estudiar Medicina porque siempre me ha gustado de alguna forma el poder ayudar a alguien, entonces ver que le podía mejorar su calidad de vida, directo en su salud, es lo que siempre me movió”, compartió el Dr. Alejandro Macario Reynoso Ramírez, egresado de Medicina UAG en el año 2006.

“Nos dieron todas las herramientas para tener éxito en todo lo que hacemos, desde el sentido de responsabilidad y la disciplina que me han ayudado a ser lo que soy profesionalmente”.

Por último, invitó a todos los alumnos a valorar la etapa universitaria, “es la mejor y es algo que después uno recuerda con mucho cariño”.