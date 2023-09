Ciudad de México, 31 de agosto de 2023. Este 30 de agosto dio inicio “Aventuras por Doquier”, la doceava temporada de Pokémon GO. En esta temporada llegan nuevos Pokémon, City Safari, la función de Rutas, investigaciones temporales, el regreso de la Liga de Combate GO y mucho más para todos los Entrenadores de México y el mundo.

Entre las novedades de la nueva temporada destaca el debut de algunos Pokémon de la región de Paldea vistos por primera vez en Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta de Nintendo Switch. Además, aparecerán Pokémon como Gengar, Chansey, Staravia, Onix, Sableye, Slowbro, Shellder y muchos más.

Pero eso no es todo, ya que durante esta temporada aparecerán nuevamente las Incursiones Oscuras. Así, las Incursiones Oscuras de una y tres estrellas estarán disponibles para los Entrenadores todos los días, mientras que las incursiones de cinco estrellas lo estarán sábados y domingos, a menos que se indique lo contrario. En las incursiones oscuras de cinco estrellas, Zapdos Oscuro podrá aparecer e incluso los entrenadores que tengan suerte podrán encontrar un Zapdos Oscuro variocolor, disponible por primera vez en Pokémon GO.

Por otra parte, durante esta temporada se integra la nueva función Rutas, la cual permite a los Entrenadores trazar sus viajes, recorrer nuevos caminos y explorar Rutas de otros Entrenadores en Pokémon GO.

Los entrenadores tendrán a su disposición una nueva historia de Investigación Especial con rutas ramificadas, la cual puede ser reclamada sin coste alguno desde el martes 5 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m. hasta el viernes 1 de diciembre de 2023 a las 9:59 a.m. hora local. Así, a lo largo de esta temporada, los Entrenadores podrán aventurarse junto a su compañero Pokémon y estrechar lazos con él mientras tienen emocionantes aventuras.

La “Investigación temporal: Master Ball” estará disponible en «Aventuras por Doquier”. En esta investigación, los Entrenadores podrán obtener la mejor Poké Ball del juego: la Master Ball, la cual es capaz de atrapar cualquier Pokémon que los Entrenadores encuentren en la naturaleza, en Módulos de Atracción, después de ballas de Incursión o bien, mientras hacen uso del Incienso de Aventura Diaria. Para obtenerla, deberán terminar la investigación temporal antes del martes 21 de noviembre de 2023 a las 20:00, hora local.

Además, como parte de “Aventuras por Doquier” regresa la Liga de Combates GO, donde todos los Entrenadores podrán combatir en la Copa Psíquica: Edición Gran Liga, Copa Luz Solar: Edición Gran Liga, así como en la Copa de Halloween: Edición Ultra Liga, entre otras.

“Días de la Comunidad” y eventos especiales

También con esta nueva temporada «Aventuras por Doquier» llegan nuevas fechas del «Día de la Comunidad» para los siguientes meses:

Sábado, 2 de septiembre de 2023

Sábado, 23 de septiembre de 2023

Domingo, 15 de octubre de 2023

Domingo, 5 de noviembre de 2023

Sábado, 25 de noviembre de 2023

Pero los Días de la Comunidad no son los únicos eventos a la vista, durante esta temporada también se llevará a cabo del 4 y 5 de noviembre el Pokémon GO City Safari en la Ciudad de México (México), el 7 y 8 de octubre en Seúl (Corea del Sur) y el 13 y 14 de octubre en Barcelona (España). Pokémon GO City Safari llevará a todos los Entrenadores a recorrer las ciudades participantes de una forma totalmente novedosa, incurriendo en lugares históricos y sitios populares para atrapar toda clase de Pokémon.

Para conocer más detalles sobre la doceava temporada de Pokémon GO, Días de la Comunidad, eventos especiales y nuevas adiciones al juego, manténganse atentos al blog y a las redes sociales oficiales de Pokémon GO. Además, se les recuerda a los entrenadores que presten siempre atención a su entorno y acaten las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO.