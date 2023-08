El extraordinario libro escrito por el colombiano Gabriel García Márquez, titulado “Crónica de Una Muerte Anunciada” (1981), es la novela que cuenta la muerte de Santiago Nasar a manos de los hermanos Vicario.

El resumen, con las disculpas del autor, habla de inspiración, amor, compromiso, traición, elementos básicos para el desarrollo de este espacio, pues se puede entender que el título se puede aplicar a la escuela pública en México.

Entendemos como como escuela pública a la institución educativa del gobierno federal, ése edificio al que asistimos la mayoría de mexicanos formados como ciudadanos para servir a nuestros compatriotas, ya como mano de obra, hombres de cultura o ciencias y hasta como políticos.

México es rector de la educación básica en el país que reconoce los estudios hechos en las escuelas privadas, pareciera exclusivas de una clase social con cierto nivel socioeconómico y con capacidad financiera para pagar un ‘plus’ como instalaciones, maestros especializados… pero también materiales didácticos que permitan al educando una mejor comprensión del aprendizaje, incluyendo el dominio de otros idiomas.

Precisamente los Libros de Texto Gratuitos, es uno de los temas que han provocado una muy fuerte polémica -edición ciclo escolar 2023-2024- cuando aplica el título del extraordinario libro de García Márquez, “Crónica de una Muerte Anunciada, aunque la muerte sería para la escuela pública mexicana.

Es innegable el desconcierto popular causado por los rumores o verdades sobre los contenidos en los textos ideados por la SEP, sobre todo, donde la inclusión sexual, la falta de lecciones matemáticas, civismo, excesivas lecciones de las culturas prehispánicas y lo que algunos llaman adoctrinamiento socialista, son temas de polémica.

En las redes sociales se difunden, desde imágenes y videos, con textos como el siguiente: “Eugenia es una trabajadora sexual que está preocupada de que su trabajo disminuya por el aumento de trabajadoras transgénero, además ella solo acepta relaciones heterosexuales.”

En otro ejemplo es un ejercicio familiar, se lee “La Feria de las Identidades, por un trato sin discriminación” Los miembros de la familia a modo de juego deberán vestirse de un color especial o portar una credencia que les distinga de la comunidad, con adornos que les distinga”.

Los ejemplos citados ¿son ciertos? O tal vez han sido diseñados por especialistas para golpear el ejercicio educativo, aunque algo debe haber de tal forma que el mismo presidente López anunció la versión de La Mañanera Vespertina, donde la titular de educación, Leticia Ramírez y sus colaboradores extranjeros, intentaron justificar la edición.

Desde el presidente Manuel López hasta la misma Leticia Ramírez han asegurado repetidamente que no hay impedimento legal para la distribución de los Libros de Texto en el ciclo escolar que inicia el próximo lunes. Lo que no aclaran es que hay un ordenamiento judicial para que la SEP aclare el proceso del diseño no solo de los libros, sino del Plan y Programas de Estudio.

La realidad es que los primeros sacrificados serán, sin duda y como siempre, los maestros de grupo, pues ellos son quienes darán la cara ante los padres de familia que serán quienes los enfrenten, ya para pedir explicaciones o mostrar sus exigencias sobre lo que querrán enseñen o no a sus hijos,

¿La agonía de la escuela pública? Simple, porque los padres de familia buscarán escuelas que eduquen bien a sus hijos y si estas son privadas, mejor porque los comerciantes de la educación buscarán garantizar una moral a los educandos.

Como consecuencia de la hipótesis anterior, muchos maestros quedarían sin estudiantes y el riesgo de quedarse sin empleo sería latente. El estado mexicano no tendría por qué pagar a profesores que no trabajen para lo que fueron contratados.

GEÑO LIBRE

Varios periódicos y portales informativos de la capital del Estado están reportando que al filo del mediodía de este viernes, salió en libertad del Penal de Barrientos de la CDMX, el exgobernador Eugenio Hernández Flores (2005-2010), luego de estar preso desde el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Geño sigue en capilla, ya que todavía enfrenta una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos y según los abogados del victorense, seguirá enfrentando, pero ahora en libertad.