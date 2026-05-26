Se está gestando un brote de inconformidad por la creación de un fideicomiso que se propone manejar recursos federales y estales para la construcción de obra pública en Reynosa, porque supone una invasión de atribuciones que corresponden al gobierno municipal.

Este conflicto en ciernes nos trae a la memoria la rencilla surgida entre el entonces Gobernador Manuel Cavazos Lerma contra el presidente municipal de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, justamente por la presunta invasión de poderes.

No está por demás mencionar que el gobierno fronterizo de esa época solicitó la mediación de la Suprema Corte de Justicia, con el resultado de que los Ministros concedieron la razón al edil.

Mediante ese mismo procedimiento, el gobierno municipal riobravense consiguió retener el manejo y control de la COMAPA que también había sido usurpado por el gobierno estatal de entonces.

Como se sabe, el gobierno de Reynosa es detentado por una pandilla de forasteros llegados desde Chihuahua, encabezado por Maki Ortiz Domínguez, quien cumplió un ciclo repetido al frente de la jefatura del Cabildo.

Luego la dama forastera impuso a su hijo como nuevo titular del poder edilicio, desdeñando la jefatura política estatal. El conflicto ha repercutido en el progreso y desarrollo de Reynosa, pues no hay coordinación, cooperación, flujo de inversiones, desde Ciudad Victoria.

Quienes han visitado recientemente esa ciudad fronteriza hablan pestes del gobierno del clan de los Makis, pues no hay obra pública relevante, los servicios públicos son de tercer mundo y persiste un divorcio con las llamadas fuerzas vivas de la ciudad.

No resistimos la tentación de comentar que Nuevo Laredo podría aportar en la siguiente jornada electoral, hasta a dos candidatos a Gobernador, pues la alcaldesa Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, de MORENA, también está perfilada para participar en esa contienda.

(No incluimos en la posible lista de candidatos al inefable Francisco Chavira Martínez, pues su pretensión no deja de ser una vacilada, dicho con todo respeto para don Pedro Vacilador, un simpático comediante de Reynosa, ya desaparecido).

Ramiro Ramos es un político serio y maduro y reconoce que su partido irá cuesta arriba en la siguiente contienda electoral, pero le resulta interesante inscribirse en la competencia (eso, si su partido lo autoriza), para dejar constancia de su congruencia.