*.—AMERICO Y MONICA RINDEN HOMENAJE A SU PADRE DESDE LAS PISTAS DE ATLETISMO.

—*.-SIGUE GATTAS ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS VICTORENSES.

Andrés Manuel López Beltrán deja su posición estratégica en MORENA. Mediante un acuerdo Palacio Nacional—Palenque, renuncia a la Secretaría de Organización, y se va a su estado natal Tabasco, para ser diputado federal. Y de ahí saltar a la candidatura por el gobierno de Tabasco en el 2030. Justo en ese año, concluirá también el sexenio presidencial de Claudia Sheinbaum.

Falta todavía mucho tramo de tiempo, para saber si el hijo predilecto del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá hacer realidad el sueño de emular a su padre como Presidente de este país. En perspectiva, su carrera política y sus objetivos dependerán de las condiciones prevalecientes, especialmente en la aun lejana sucesión presidencial.

Aunque se sabe que Andy y su padre podrían estar pensando en un atajo, que equivaldría a la renuncia del actual gobernador Javier May, para que llegue Andy como interino y ya pelear desde el 2030 la sucesión contra personalidades como Omar Harfuch. Los López Beltrán traen prisa por volver a gobernar México. Créamelo que así es.

Por el momento el gran rival interno del grupo Palenque, (Omar Harfuch) erigido en el no hay otro del gabinete federal que rodea a la Presidenta CSP, seguramente recibió con buen ánimo esta noticia.

Aunque, “haiga sido como haiga sido”, (como dijo Felipe Calderón) el grupo Tabasco-Palenque, aun no se declara derrotado. Ciertamente por ahora la Presidenta Sheinbaum les ha ganado la partida, y ha sacado de la jugada al junior más empoderado del segundo piso transformador.

La salida de Andy de la cúpula morenista, lo aleja de las tentaciones de imponer candidatas o candidatos, en estados como Tamaulipas. Y de impulsar ahijados políticos en Coahuila, como ya se veía venir en el caso específico de Antonio Attolini Murra, su delfín favorito para perfilarlo como abanderado morenista a la gubernatura de Coahuila.

Aquí en Tamaulipas, el que está sufriendo con este reacomodo y cambio de planes en la carrera política de AMLOB es el senador José Ramón Gómez Leal, el célebre cuñado del exgobernador Cabeza de Vaca. El JR reynosense se consideraba hasta ahora como la principal rémora a expensas de López Beltrán, el hijo del patriarca tabasqueño.

El JR ya se veía palomeado por el CEN morenista, desde la Comisión Nacional de Elecciones donde Andy le hacía sombra a la Presidenta de este organismo Citlalli Hernández.

La verdad es que el bye bye de Andy deja muchas caras felices en MORENA, empezando por Palacio nacional. Y siguiendo con las y los competidores internos en las entidades federativas, incluyendo a Tamaulipas.

Otro de los ángulos a analizar es que, están sacando a Andy López Beltrán de Coahuila, justo antes de que el PRI del gobernador Manolo Jimenez los arrase. Ahora, el junior tabasqueño podrá tener argumentos para decir que, no es el responsable de lo que evidentemente va a suceder: la derrota del morenismo en el estado norestense, vecino regional de Tamaulipas.

Lo cierto es que como los lanzadores de beisbol que tienen que abandonar el centro del diamante antes de que concluya, Andy está dejando la loma de los disparos electorales, con un juego perdido. Y realmente muy comprometido para quienes tendrán que enfrentar este siete de junio, a la poderosa maquinaria tricolor, en la guerra de las urnas por el Congreso local.

En todo esto hay una noticia buena y otra mala. La mala es que MORENA podría perder en Coahuila, la buena es que cuatro días después da inicio el mundial de futbol y el efecto de dicha derrota se diluirá al grito del gol.

—-AMERICO Y MÓNICA, RINDEN HOMENAJE A SU PADRE DESDE LAS PISTAS DE ATLETISMO—

Este fin de semana, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por su hermana Mónica, la alcaldesa de Tampico, inauguraron la pista de atletismo del Instituto Tecnológico de ciudad Madero. Una infraestructura deportiva que llevará el nombre del ingeniero Américo Villarreal Guerra.

AVA dialogó con los más destacados atletas tamaulipecos, mismos que han ganado trofeos de carácter nacional e internacional para Tamaulipas.

Justo ahí, acompañado por su hermana Mónica, AVA evocó los tiempos en que su padre AVG fue un destacadísimo atleta de alto rendimiento. Ganó premios en 110 metros con vallas, salto de longitud y salto con garrocha. Villareal Guerra tuvo el honor de representar a México en los juegos centroamericanos y del caribe.

Hoy en memoria de ese legado, el doctor AVA está apoyando con todo al deporte tamaulipeco de alta gama. Los resultados históricos en este campo, no se han hecho esperar. Durante la reciente olimpiada nacional, Yeray Elisandro Becerra García logró romper un récord nacional, en la categoría de 800 metros planos, (sub-18).

Eduardo Sagastegui consiguió medalla de oro en Judo. Diego alexander Popa Olivella medalla de oro en canotaje. Axel Ramos Camacho, oro en lanzamiento de bala sub 16. Dayma Reyes medalla de oro, como campeona de atletismo en los mil 500 metros planos, categoría sub 20.

—-SIGUE LALO GATTAS ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACION—

Tanto en materia de audiencias, como también en la realización de cada obra emprendida por el municipio, de la mano de las y los ciudadanos, el alcalde Gattas se mantiene muy activo, dando seguimiento a las políticas públicas.

Un ejemplo de que Lalo no se echa en la hamaca, es que, durante esta temporada de lluvias, anda muy activo entregando latas de impermeabilizante a las familias trabajadoras de las colonias populares en esta capital.

Durante una reciente reunión del gabinete municipal, se evaluaron resultados en el rubro de los servicios públicos, todo ello atendiendo factores de carácter operativo y de planeación financiera.

El resultado es que hay notorios avances en el servicio de limpieza, así como en la instalación de luminarias LED, en pro de mejorar el alumbrado de nuestras calles, avenidas y boulevares.