Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo vinculación a proceso en contra de Ernesto Iván “B”, alias “Metro 51” y/o “Jabalí”, por el delito de secuestro agravado, relacionado con la privación ilegal de la libertad de 32 personas migrantes en Reynosa.

De acuerdo con la Fiscalía, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso luego de analizar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE).

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2023, cuando presuntamente el imputado participó en el secuestro de las víctimas migrantes en este municipio fronterizo.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso penal, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que continuará trabajando para combatir los delitos que atenten contra la libertad, la vida y el patrimonio de la ciudadanía.