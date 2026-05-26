Todo bien, Tamaulipas adelantará la prohibición de nepotismo por herencia en los cargos de elección a partir de 2027, pero ¿cómo demostrar que una pareja heterosexual vive en concubinato? ¿cómo que dos varoncitos o mujeres viven en unión libre?.

Es común que diputados y ediles conserven en el anonimato a novias, novios, amiguitas y chogumas, o a la inversa, que lo hagan las damitas ¿acaso habrá inspectores del amor? ¿la autoridad electoral pedirá fotografías, testigos, recibos de luz o declaraciones juradas?.

La ley dice que no podrán heredar cargos las persona que en los últimos tres años previos a la elección, tengan un “vínculo de matrimonio o concubinato, o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad en lo civil en línea recta sin limitación de grado…”.

Pensemos que se hará de buena fe. Lo importante es que habrá un límite a la voracidad de familias que en los últimos años se han apoderado de los municipios como si fueran parcelas particulares, casos concretos Antiguo Morelos, Palmillas, Bustamante y Reynosa.

Morena, el partido dominante, ya no lo permitirá en sus candidaturas.

El gobernador Américo Villareal envió iniciativa de reformas a la Constitución Estatal para adaptar las actualizaciones electorales en materia federal.

El antinepotismo entrará en vigor a partir de 2027. La no reelección hasta 2030.

Tantos actos de desvergüenza se han cometido en los últimos años. Humberto Moreira Valdez heredó la gubernatura de Coahuila a su hermano Rubén. Raúl Moreno Valle le entregó la gubernatura de Puebla a su esposa Martha Erika Alonso.

No eran de Morena sino de los partidos tradicionales. El guinda no existía.

Hoy el Gobernador de San Luis, “El Pollo” Gallardo quiere dejar el sillón a su esposa Ruth, y en Nuevo León Samuel García hacer lo propio con su conyugue. Los Monreal en Zacatecas tienen años como dueños del Estado.

En 2021 el Hermano Lelo lanzó una de las más costosas precampañas -Cabeza Móvil- para tratar de alcanzar la candidatura en la sucesión de Francisco García Cabeza de Vaca. Al final dieron reversa porque temieron perder. De todas maneras perdieron con César Verástegui.

La buena noticia para los grillos es que la reelección en Tamaulipas se permitirá por tres años más ¿cuántos alcaldes lo lograrán? ¿cuántos diputados locales?. Al menos en Morena se pronostica que habrá limpieza total de fósiles e indeseables.

En Madero Erasmo González Robledo puede acceder a reelección, lo mismo que Mónica Villarreal en Tampico, y Patricia Chío en El Mante ¿se los permitirá el gran elector? ¿le dará anuencia a Alberto Granados en Matamoros?.

Sobre partidos de oposición, el peor de los casos es que el dueño de las siglas panistas decida que su hija Sofía debe llegar de diputada plurinominal, y en la reelección Gerardo Peña Flores y Vicente Verástegui, que ya cobran en el Congreso.

Hay lagunas. Nada prohíbe que un regidor propietario nombre como suplente a su mamá, hermanos o primos, o que familiares acompañen a diputados en la suplencia. Es donde se sirven con la cuchara grande.

Una vergüenza también para la democracia local que, en su tiempo, el matrimonio de médicos Pedro Luis Ramírez Perales y Beda Leticia Gerardo -amos los del sindicato del IMSS- fueron diputados simultáneamente en la legislatura local, por el PAN ¿se les cerró el mundo?. Son lagunas que persistirán.

Siguiendo con el antinepotisimo, en Nuevo Laredo Doña Carmen Lilia Canturosas no podrá heredar la presidencia a su hermano Carlos ni al marido, ni en Reynosa Makito ungir como sucesora a su madre Maki Ortiz.

Otra: Nada prohíbe que un edil nombre a familiares, cuñados, chogumas o parientes como funcionarios de su administración.

Más dudas: ¿Fue correcto que el PT hiciera candidato a presidente de Soto la Marina a Antonio Medina, hijo de Habiel Medina, cuando el IETAM le negó a este el registro por estar en el bote?. Es nepotismo puro.

Ya para no poner gorro con el tema: Con vista en la nueva legislación ¿fue correcto que el PAN postulara candidata en El Mante a Sheyla Palacios, luego del asesinato de su esposo Noe Ramos Ferrétiz?. Algún día los órganos electorales se toparán con casos similares.

Agotamos el tema, aunque hay para más. Lo importante es que la reforma viene, ya está en el Congreso y se aprobará la próxima semana.

Y en contra de la opinión de los pesimistas, al último minuto Omeheira López Reyna y Francisco Garza de Coss se registraron en el CDE para aspirar a la sucesión de René “Cachorro” Cantú.

Ambas planillas -la otra encabezada por Gloria Garza- tienen el fierro vacuno. Nadie ha tratado de deslindarse de Francisco García, ni se espera. Ni gritos ni sombrerazos. El mismo gañán maneja las dos yuntas.

Los colaboradores son los mismos: Myrian Flores Cantú (ex diputada), Lina Santillán Reyes (ex CDM Victoria), Jorge Luis Arteaga (Madero), Jesús Torres Herrera, de Tampico.

Por el campus universitario, la UAT y el SUTUAT firmaron convenio de revisión salarial 2026 en evento presidido por el Rector Dámaso Anaya Alvarado y el secretario general gremial, Eduardo Serna Tristán. El Rector hizo el compromiso de continuar trabajando estrechamente con el sindicato