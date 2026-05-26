Cd. Victoria, 24 de mayo de 2026.- Con un avance importante en la rehabilitación de infraestructura vial de la Capital, el gobierno de Eduardo Gattás Báez restauró con el programa de bacheo, rastreo y nivelación 7,580 metros cuadrados de calles y avenidas en distintos sectores de la ciudad.

Con un impacto real en la calidad de vida de la población, del 18 al 22 de mayo se optimizó la movilidad urbana en calles de las colonias; Miguel Alemán, Solidaridad, Amalia G. de Castillo Ledón, Héroe de Nacozari y los fraccionamientos Fovissste, Villa Oriente y Valle de Aguayo.

En estos sectores se solucionó la afectación diaria de la poblacón bacheando 280 M2 de calles con gran flujo vehicular como avenida José Sulaimán, calle 8 entre Primera Diagonal y Francisco de P. Arreola y eje vial entronque con Carrera Torres, también se atendieron las calles Oaxaca y Yucatán.

Con rastreo y nivelación la Secretaría de Obras Públicas municipales redujo tiempos de traslado y recuperó la conexión en 7,300 M2 de calles en las colonias Patria Para Todos, Vamos Tamaulipas, Enfermeras, Barrio de Pajaritos y los ejidos Alianza de Caballeros y Loma Alta.