Ciudad de México, 24 de junio de 2021.- Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America, de entretenimiento general y deportes dirigido al público adulto que se lanza el próximo 31 de agosto, presenta 66 nuevos contenidos originales c reados en y para Latinoamérica. La propuesta amplía el compromiso de The Walt Disney Company Latin America con las comunidades de talentos de toda la región, sumando más de 130 proyectos en varios países de Latinoamérica y en distintas etapas de producción para sus plataformas de streaming Disney+ y Star+.

Los suscriptores de Star+ podrán acceder a historias originales para todos los gustos, de ficción y no ficción, protagonizadas por los más renombrados artistas de la región, que exploran los temas más candentes de la cultura latinoamericana en tono de drama, comedia, comedia dramática, thriller, biopic y docu-reality. Además, tendrán acceso a la colección completa de exitosas producciones originales de cine y TV, fruto del trabajo del equipo de The Walt Disney Company Latin America sostenido durante más de 2 décadas junto a decenas de reconocidas casas productoras de la región.

“Llevamos más de 20 años desarrollando y produciendo contenido original de la mejor calidad, pensando en las preferencias de las audiencias de nuestra región. Con la llegada de nuestras propuestas de producción original a Star+, afianzamos aún más este compromiso sostenido y estratégico de ofrecer historias de relevancia local completamente producidas en América Latina”, expresó Diego Lerner, Presidente, The Walt Disney Company Latin America. “Nos unimos a las más prestigiosas productoras locales y ampliamo s la presencia de talento de la región para crear historias de ficción y relatos de no ficción sobre temas y problemáticas propias de nuestra región. Así, en este momento, se encuentran en distintas etapas de realización 66 producciones or iginales en los principales mercados del territorio latino que, sumadas a las de Disney+ superan las 130 producciones en las que la Compañía está trabajando actualmente”, concluyó.

Con un vasto elenco de más de 130 actrices y actores de gran trayectoria y reconocimiento, provenientes de 8 países de la región, en Star+ habrá géneros, talentos e historias para cada suscriptor.

Los dramas

Producciones inspiradas en realidades e historias de distintos países de la región: “Santa Evita”; “No fue mi culpa”; “Impuros” (temporada 3); “Limbo… hasta que lo decida”; “El grito de las mariposas”; “Diciembre 2001” (título a confirmar); serie sobre la historia del final de la esclavitud en Brasil, ambientada durante el nacimiento de la ciudad brasileña Americana (título a confirmar).

Las comedias

Historias ocurrentes, cómicas y conmovedoras con matices de color local: “El galán. La TV cambió, él no”; “Los protectores”; “Máscara contra Caballero”; “How To Be a Carioca”.

El Dramedy o mejor dicho “Comedias Dramáticas”

Propuestas variadas con giros intrigantes, momentos de humor y personajes reconocibles de la cotidianeidad local: “Terapia alternativa”; “El Encargado”; “Planners”; “ Bellas Artes”.

Los Thrillers

Historias oscuras que invitan al espectador a sumergirse en tramas atrapantes, llenas de cursos inesperados como: “ Insânia”; “Horario estelar”.

Los Biopics

Relatos inspirados en las hazañas de figuras de la cultura popular y del deporte de América Latina entre ellas: “Pancho Villa. El Centauro del Norte”; “O Rei da TV”; “Coppola, el representante”; serie sobre la historia de María Bonita (título a confirmar); “Ringo”.

Los Docu-realities

Llega la nueva temporada de “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, la aclamada serie documental que explora la vida y obra de las personalidades más destacadas de la escena artística y deportiva de América Latina, adentrándose en la intimidad de los protagonistas a través de entrevistas en profundidad, testimonios de su círculo íntimo e inédito material de archivo. Los nuevos episodios están dedicados a: Andrés Calamaro -cuyo relato está guiado por la cantante argentina Nathy Peluso-; Mercedes Sosa -con un relato guiado por el cantante Abel Pintos-; Aterciopelados -con el recorrido guiado por Li Saumet, cantante de la agrupación Bomba Estéreo-; las bandas Titãs y Os Paralamas do Sucesso; el exfutbolista y entrenador Hugo Sánchez; y la actriz Sofía Vergara. A su vez, está en desarrollo una nueva temporada de la producción original “Alerta Aeropuerto” que sigue la tarea de las fuerzas de seguridad en los aeropuertos más importantes del mundo.

Redescubriendo historias

Star+ es una nueva oportunidad para conocer y/o revivir las temporadas completas de exitosas series y todas las películas que forman parte del camino creativo, de desarrollo, producción y distribución, del equipo de The Walt Disney Company Latin America, que se incorporará de forma paulatina a la plataforma. Son emocionantes historias como “Hasta que te conocí”; “Sitiados”; “El César”; “El host”; “Monzón”; “El General Naranjo”; “El Secreto de Selena”; “Aquí en la tierra”; todas las temporadas de “Bios. Vidas que marcaron la tuya” recorriendo la trayectoria de figuras como Gustavo Cerati, Alex Lora, Luis Alberto Spinetta, Charly García y Café Tacvba; y las temporadas de “Alerta Aeropuerto” transcurridas en los aeropuertos de Bogotá, Lima, São Paulo, Madrid y Roma.

Próximamente se darán a conocer más detalles de los contenidos animados para adultos y de la oferta de shows deportivos de ESPN que llegarán a Star+, así como del competitivo precio de suscripción por separado y de la atractiva oferta comercial combinada con Disney+.