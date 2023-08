La Editorial Dauro anunció que el Dr. Antonio Rodríguez Jiménez, investigador, profesor de nivel profesional y posgrado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), será el nuevo Director de Dauro Ciencia.

Esta editorial es de las más importantes en Granada, España, y en el comunicado destacó “en un importante avance para la industria editorial, Grupo Dauro ha lanzado su nuevo sello, Dauro Ciencia, con el Dr. Antonio Rodríguez Jiménez a la cabeza como Director”.

El académico de la UAG compartió que se siente contento y listo para este prestigioso cargo que combinará con su trabajo en la Autónoma y que traerá beneficios a largo y corto plazo para todos los estudiantes, académicos e investigadores de la institución.

El Dr. Rodríguez Jiménez es un respetado académico y autor con doctorados en Teoría de la Literatura, Literatura Comparada y Comunicación. Su destacada carrera incluye la publicación de 67 libros y numerosos estudios de investigación, además de un reconocimiento significativo en el campo académico como Investigador Nacional Nivel I, del Sistema Nacional de Investigación mexicano.

Dauro destacó que el Dr. Rodríguez Jiménez desempeñó roles de liderazgo significativos, incluyendo la coordinación del suplemento “Cuadernos del Sur” durante 22 años y la dirección del Instituto Cervantes en Fez, Marruecos. Además, es miembro numerario de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras en Madrid y de la Academia de Buenas Letras de Granada.

“La experiencia, el conocimiento y la trayectoria del Dr. Rodríguez Jiménez son activos valiosos para el nuevo sello editorial Dauro Ciencia de Grupo Dauro. Se espera que su dirección impulse al sello dentro del ámbito científico, impulsando las obras científicas y académicas de calidad. Su nombramiento marca un hito significativo en el constante compromiso de Grupo Dauro con la excelencia en la edición”, apuntó.

El proyecto editorial que se presenta bajo el sello Dauro Ciencia no solo contará con el prestigio y la garantía de esta editorial, sino que además será avalado por un certificado de calidad científica. Este certificado asegura que cada obra publicada ha pasado por un riguroso proceso de evaluación y cumple con los más altos estándares de excelencia académica. De esta manera, Dauro Ciencia se compromete a ofrecer a sus lectores no solo contenido de alta relevancia, sino también validado con la rigurosidad que el campo científico exige.

El nuevo sello editorial Dauro Ciencia de Grupo Dauro está transformando el panorama editorial al destacar el prestigio del autor. Este énfasis proviene de un análisis meticuloso de cada obra.

La exhaustiva evaluación de cada trabajo asegura que solo las obras más rigurosas y notables se publican bajo este sello. Este compromiso con la calidad, sumado al profundo conocimiento y experiencia del Dr. Rodríguez Jiménez, no solo realza el valor de cada libro publicado, sino que también eleva considerablemente el estatus y el reconocimiento del autor tanto en la comunidad académica como en el ámbito institucional y social.



Más del nuevo director

El Dr. Antonio Rodríguez es autor de más de 67 libros de ensayo, antologías, narrativa y poesía. Ha publicado artículos de investigación científica en docenas de revistas internacionales. Doctor en Filología por la Universidad de Málaga, es catedrático de la UAG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y periodista con más de 30 años de experiencia en disciplinas como redacción, investigación y metodología, entre otras.