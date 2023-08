Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El vocero de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, reiteró su llamado para que los ciudadanos denuncien cuando han sido víctimas de un probable delito y aseguró que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es acabar con la impunidad.

“Sí no hay denuncia, es muy difícil para las autoridades realizar su trabajo, como es la instrucción del gobernador Américo Villarreal que no haya impunidad, porque mediante la denuncia podemos actuar, si no hay denuncia es muy difícil”, expresó.

Durante su habitual conferencia de prensa semanal, este miércoles en Palacio de Gobierno, Cuéllar Montoya reconoció que la indicación del gobernador del Estado es informar a las y los tamaulipecos, siempre en apego a la verdad.

“Este es un gobierno que se caracteriza por la transparencia, como lo he comentado, la premisa fundamental de la Vocería es decir la verdad, sea cual sea, pero la verdad; a veces nos hemos tardado un poco en salir y hemos recibido críticas y es muy respetable y las tomamos en cuenta, pero preferimos tardarnos, pero salir a decir la verdad, que adelantarnos y decir una probable verdad o una media verdad o una mentira de plano”, comentó.

Agregó que como parte de las gestiones para garantizar la seguridad, el gobierno de Tamaulipas ha recibido recursos por parte del gobierno federal por un monto de 56 millones de pesos, a los cuales se suman las aportaciones propias del Estado que se han destinado principalmente para la adquisición de 40 patrullas, además de que la próxima semana se realizará en Monterrey, una reunión en la que se esperan recibir recursos extraordinarios para equipamiento y tecnología.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DA RESULTADOS

En su exposición, el vocero dio a conocer que en el periodo comprendido del 14 al 31 de julio, la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado de la Guardia Estatal con el apoyo de la Guardia Nacional, SEDENA, Marina, la Fiscalía del Estado y la Delegación de la Fiscalía General de la República, permitió la detención de 23 personas, el decomiso de 77 armas de fuego, así como el aseguramiento de nueve vehículos blindados; 46 mil 444 cartuchos y cargadores; 19 chalecos tácticos e incautaciones de 432 mil 500 pesos en efectivos, entre otros.