Con grandes éxitos como He Don’t Know, Medusa, Báilame, Peligrosa FT. Katrina Law, Recontra Caliente, entre otros forman una discografía múltiple llena de sonidos y fusiones musicales que denotan en matices cautivadores, no solo en lo musical si no en el encanto particular del artista Adrian Vera.

Adrian Vera

https://www.instagram.com/ adrianveramusic

https://www.facebook.com/ adrianveramusic