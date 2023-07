“Tengo una empresa que se llama ‘No hables, Comunica’, de comunicación y oratoria, soy el Director y Fundador”.

Lo anterior lo compartió el Mtro. Manuel Muro Arroyo, egresado de la carrera de Mercadotecnia y Relaciones Comerciales, generación 2009, y de la Especialidad en Publicidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Con su empresa, el egresado de la UAG se dedica a ayudar a personalidades, como políticos, empresarios, reinas de belleza, emprendedores o cualquier persona que lo requiera, a desarrollar todas sus habilidades de comunicación y oratoria para muchos aspectos de su vida.

También es Coach de oratoria con la organización Miss México, ha sido Miembro del Club GAM Toastmasters International, Expresidente del Club Jóvenes Empresarios COPARMEX, Co-autor del libro de relatos empresariales en conjunto del grupo de empresarios y dirigente, entre otros cargos.



El nombre de su empresa, “No hables, Comunica” se debió a que en conjunto con su equipo de trabajo llegaron a la conclusión de que todo mundo habla, pero pocos comunican.

– ¿Algunos casos de éxito que con tu empresa les hayas ayudado a mejorar sus habilidades de comunicación asertiva?

“En este caminar hemos tenido casos de éxito muy interesantes, donde hemos colaborado con figura públicas, como Andrea Meza, Miss Universo 2020, eso me abrió a más países y luego a preparar a Miss Honduras, Miss Panamá; a Chelly Cantú, Gimnasta Olímpica en Beijing 2008; Goretti Robles, NBJ 2016 Designada y muchas otras, pero también a muchos presidentes municipales de los estados de Zacatecas y Jalisco, así como jóvenes que se preparan para sus carreras políticas y artistas”.

De esta manera, comentó que antes de emprender hace seis años, tuvo que agarrar experiencia en otras empresas.

– ¿Es fácil emprender?

“No fue fácil, yo siempre le digo a la gente, a los jóvenes y a la gente en general. Primero trabaja en una empresa y aprende, y lo voy a decir como de broma, pero echando a perder en otras empresas, en el sentido de aprender, porque cuando tu emprendes al 100 por ciento es difícil desde mantenerte, tener colaboradores, y sí es un reto manejar el área de contabilidad, facturación, etc”.

– ¿Cuándo consideras qué es el momento para dedicarte totalmente al emprendimiento?

“Trabajas para una empresa, haces tu emprendimiento, los comparas y en el momento que ya supere tu emprendimiento a tu sueldo de tu trabajo, es el momento”.

– Desde tu experiencia, ¿qué cualidades necesitar tener un emprendedor?

“Ser estructurado, tener seguridad, hablar bien, porque si hablas bien, vendes bien; tener disciplina, compromiso y buenas relaciones con las personas”.

Luego, expresó que en un futuro se ve consolidado con su empresa en Estados Unidos y otros países alrededor del mundo, incorporando la digitalización para poder llegar a otros idiomas y con plataformas para ofrecer una escuela digital y física.

Por último, dijo que decidió estudiar la carrera de Mercadotecnia, ya que de pequeño su papá lo ponía a ver los mejores comerciales del mundo, por lo que siempre le atrajo la publicidad y todo lo relacionado, además de que lo unió con sus ganas de ser empresario y el emprender, “yo decía, si yo voy a poner unos tacos ya sé ponerle el eslogan, y ciertas cuestiones que, sí o sí va a pegar, entonces dije que esta era la carrera que me iba a funcionar para un futuro”.



Su paso por la UAG

“Yo de niño jugaba en el club Tecos, también estuve en los cursos de verano y fue mi primer acercamiento; en el tema académico, desde la primaria estudié en el Sistema Educativo UAG, la primaria Antonio Caso, luego Lomas del Valle, secundaria, prepa y universidad”.

De esta manera recordó a la comunidad, a sus amigos, maestros, pero, sobre todo, los eventos de integración que le permitieron conocer a gente de otros estados y que hoy en día conserva una relación de amistad con ellos.

“La carrera fue una base del éxito que hoy por hoy tengo, es importante estudiar una carrera porque al final la UAG me dio mucha estructura, disciplina, sentido de pertenencia y compromiso”, expresó el UAG Alumni.

Por otra parte, aprovechó para recomendar a los jóvenes estudiantes a seguirse preparando, a conservar sus relaciones con sus compañeros, porque son un parteaguas en tu futuro, así como a tomar cualquier oportunidad que se les presente dentro y fuera de la escuela para su crecimiento.