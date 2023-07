Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- De acuerdo con la diputada por Morena, Guillermina Magaly Deandar Robinson, la Fiscalía de Justicia en Tamaulipas se ha mostrado tibia y apática en el caso de corrupción del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, toda vez que dijo, “tiene 46 denuncias en la mesa y no ha procedido penalmente contra ninguno de los ex servidores corruptos.”

Expuso que ya en dos ocasiones ha solicitado vía exhorto a las autoridades judiciales estatales para darle trámite y seguimiento a las denuncias presentadas contra la anterior administración panista, “y es fecha que no vemos claro los tamaulipecos que se proceda en consecuencia”.

Insistió que, “independientemente de las carpetas de investigación que tiene abiertas, y que llevan un proceso, en la actualidad hay 46 denuncias presentadas por corrupción administrativa contra ex funcionarios del anterior gobierno, las cuales ya deberían haber llegado a buen término”.

Deandar Robinson, detalló que “el gobierno de Cabeza de Vaca incurrió en muchas irregularidades, las denuncias presentadas señalan el presunto mal uso de recursos gubernamentales, y que son dineros del pueblo.”

Dijo que durante el sexenio del panista se cometieron muchos actos de injusticia así como también se dispararon los índices de violencia, inseguridad pública, las personas desaparecidas y se presentaron presuntos actos de corrupción administrativa.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, comentó que de acuerdo a las autoridades fiscales del estado, el presunto mal uso de recursos públicos federales y estales durante el gobierno cabecista, asciende a más de 30 mil millones de pesos.