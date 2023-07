El verano es una época preciosa para viajar y descubrir nuevos destinos en México. Gracias a la geografía diversa del país, puedes elegir entre hermosas playas, lugares para disfrutar de la naturaleza como las Áreas Naturales Protegidas o las ciudades llenas de historia.

Si estás planeando viajar en verano a México, aquí tienes algunos consejos útiles que te ayudarán a aprovechar al máximo tu experiencia.

1.- Planifica tu viaje con anticipación

Antes de partir, investiga sobre los destinos que deseas visitar y crea un itinerario flexible. Una vez que decides a donde vas a ir, realiza la reserva del alojamiento y la compra anticipada de tus boletos de autobús. Recuerda que el verano es temporada alta de turismo y los hoteles y transportes se llenan rápido de turistas, especialmente cuando el viaje es entre dos ciudades importantes, por ejemplo, desde Puebla a CDMX.

2.- Elige tus destinos según tus preferencias

México cuenta con una gran cantidad de destinos turísticos, lo que te permite elegir según tus intereses y preferencias. Si te gusta el turismo de playa y buscas relajarte, considera lugares como Tulum, Playa del Carmen, Holbox o Puerto Vallarta. En cambio, si prefieres recorrer ciudades con historia te recomendamos que viajes a Oaxaca, Mérida o Ciudad de México.

3.- Opta por el transporte más conveniente para ti

Dependiendo de tu presupuesto, el destino y el tiempo que tengas de vacaciones elige el modo de transporte que más te convenga. Con el avión tardarás menos, pero no puedes llegar a todos lados. En cambio, con el autobús podrás hacer un viaje relajado y panorámico. Por ejemplo, con el autobús Puebla ciudad de México llegarás en menos de dos horas y bien descansado para recorrer la ciudad.

4.- Protégete del sol

Durante el verano, el sol puede ser muy intenso. Lleva contigo todo lo que necesites para protegerte: protector solar, sombrero, gafas de sol y ropa ligera y fresca. Además, hidrátate constantemente para evitar la deshidratación y trata de hacer tus paseos en horas de la mañana o al atardecer. Recuerda que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial para tu salud y ¡una insolación o un golpe de calor puede arruinar tu viaje!

5.- Explora la gastronomía local

México es un país famoso por su comida y cada región tiene sus propios platos tradicionales. Aunque algunas son pesantes para comer en verano, no dejan de ser una delicia:

6.- Aprende algunas frases básicas en español

Si eres un turista extranjero aprende algunas frases básicas en español para comunicarte mejor y comprender la cultura local. Aunque muchos mexicanos hablan inglés, especialmente en las zonas turísticas, decir palabras en español pueden marcar la diferencia y provocar más cercanía al mostrar tu interés por el país y su gente. Algunos ejemplos son palabras sencillas y amables como «hola» (hello), «por favor» (please) y «gracias» (thank you).

7.- Respeta la cultura y las tradiciones

Mostrar respeto por las costumbres y tradiciones locales, como los días festivos y las celebraciones religiosas es esencial para cualquier viajero. En el caso que viajes a un destino mexicano para algún festival, recuerda tener siempre un comportamiento adecuado en cada lugar que visites o ceremonia que vayas a ver o compartas. Por ejemplo, presta atención porque en las iglesias es importante vestir de manera apropiada y evita tomar fotografías durante los servicios religiosos.

8.- Practica el turismo sostenible

Al viajar, es importante ser respetuoso con el entorno natural y cultural. Existen muchas acciones que puedes cumplir para ser un viajero ecológicamente responsable:

Apoya a las empresas y comunidades locales

Elige opciones de transporte sostenibles

Evita generar residuos innecesarios.

Respeta la flora y fauna local.

No compres productos ilegales o derivados de especies en peligro de extinción.

Sigue las normas de conservación en parques nacionales y áreas protegidas.

9 Disfruta de las actividades al aire libre

En todos los destinos turísticos mexicanos tienes la oportunidad de hacer actividades al aire libre durante el verano. Si vas a la costa, practica buceo y snorkel en los arrecifes de coral, atrévete a los deportes extremos como el barranquismo, el parapente, la escalada o el rafting en las montañas, o si prefieres algo más tranquilo, opta por disfrutar del senderismo.

10 Reserva tiempo para relajarte

Aunque es tentador querer ver y hacerlo todo, recuerda que también es importante reservar tiempo para relajarte y disfrutar del momento. Tómate un día en la playa, visita un spa o simplemente siéntate en una plaza y observa la vida cotidiana de los lugareños. Viajar es una experiencia maravillosa, pero puede ser agotadora, especialmente cuando los días tienen altas temperaturas. Asegúrate de encontrar el equilibrio adecuado.

Sigue estos consejos para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en México este verano ¡Buen viaje y que disfrutes al máximo de tu aventura en tierras mexicanas!